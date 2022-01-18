北京称来自加拿大邮件可能输入新冠病毒 被指可笑

北京卫生当局称，1月15日被检出感染新冠病毒的一名患者自称曾接触一个检出奥密克戎病毒的来自加拿大的国际邮件。加拿大卫生官员们说，新冠病毒通过国际邮件传播的可能性很低。加拿大保守党领导人奥图尔称中国的有关说法很可笑。

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北京卫生当局称，1月15日被检出感染新冠病毒的一名患者自称曾接触一个来自加拿大的国际邮件，之后检疫人员在邮件内检测出奥密克戎变异株新冠病毒。

有关官员1月17日在北京疫情防控新闻发布会上说，不排除境外物品将病毒带入中国的可能。

北京邮政管理局官员在会上还宣布多项措施，包括对国际邮件消毒，加强对接触国际邮件的从业人员的检测，并敦促民众尽可能减少从国外邮购商品。

加拿大卫生官员们说，新冠病毒通过国际邮件传播的可能性很低。加拿大一些学者说，中国指称来自加拿大的邮件携带新冠病毒并敦促中国民众减少国际邮购活动，这可能跟中国与加拿大关系一直紧张有关。

加拿大保守党领导人奥图尔称中国的有关说法很可笑。他在星期一的记者会上说，“有关报道提醒我们，从新冠大流行开始，中国的一些说法我们不能相信。”

在星期一的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建称，从星期天到星期一早上，北京没有发现任何新增本土确诊病例。市卫生健康委星期二说，在星期一全天，全市新增1例本土确诊病例和3例境外输入确诊病例。

北京即将主办冬季奥运会。当局继续新冠肺炎清零模式，正加紧对病例的管控、溯源和隔离措施。