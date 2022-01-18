指控北京出现的Omicron进口自国外邮件 中国下令对外国邮寄大消毒

中国的邮政部门已经命令其员工对来自国外的邮件进行系统的消毒，当局警告说，Omicron菌株可能已经通过从加拿大寄来的邮件到达中国。所指加拿大寄出邮件，途经美国，香港等地抵达北京。

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据法新社今天报道说，距离北京冬奥会（2月4日至20日）还有不到三周的时间，当局担心他们的 "零感染 "政策会因一系列有限的爆发而受到影响。

尽管2019年底首次发现该新冠肺炎病毒大流行病的中国在很大程度上控制了疫情，但最近几周一直面临零星的爆发。

法新社说，当然中国每天的新病例数量很少超过200例。

上周末，北京市报告了首例高度传染性的Omicron变体病例，指该人收到了一封来自加拿大的信件，上面发现了病毒的痕迹。

中国邮政部门被命令尽快对来自国外的信件和包裹进行消毒。接触这些物品的员工也被要求接受抗新冠病毒疫苗的加强剂量。

据中国邮政在一份通知中宣布，要求公民减少对"来自高风险的国家和地区 "的订单。

消息说，中国国内邮件现在将被单独分类，以避免出现遭到国际邮件任何污染的风险。

据该报道，虽然冠状病毒的来源尚未确定，但中国倾向于该疾病可能从国外传入的理论，特别是通过冷冻食品。

法新社说，世界卫生组织（WHO）说，它对这种可能性表示怀疑，并指出通过无生命表面传播病毒的风险很低，而且随着时间的推移而减少。