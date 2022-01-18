新冠病毒疫情下 中国消费法国豪华干邑Cognac猛增

根据法国一家贸易机构报告，2021年法国干邑的销售价值跃升了30.9%，数量跃升了16.2%，甚至超过了新冠病毒大流行前的水平。法国干邑最大的两个境外市场，美国与中国，去年都报告消费量大增，增幅最多的是中国。

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据法国国家干邑局（Bureau National Interprofessionel du Cognac）17日在一份报告中说，在2021年，出货量为2.232亿瓶，营业额为36亿欧元，与新冠病毒疫情危机前的最后一年2019年相比，还增长了1.6%。主要的出口市场美国去年购买了1.15亿瓶，比2020年多了11.1%，而干邑的第二大市场中国的销量猛增55.8%，出货量达3400万瓶。

法国干邑据称仍然显示非常强大的市场动力。需求从来没有像今年这样兴旺发达。

据法新社消息说，在其他地方的市场，干邑的销售在也在增长，特别是在南非和尼日利亚。非洲等地的市场被称为新市场。而在传统市场，即欧洲的销售量增长了8.1%。

根据报告，在法国，干邑销售也取得了强劲的增长（数量上+23.4%），这是由干邑新品种所推动的。

法国97%的干邑Cognac销售是对外出口。新冠病毒大流行疫情反而促进了互联网销售，不过，在这个线上市场上，低档便宜的干邑Cognac占主导地位。