疑仓鼠传疫 港府下令全数人道毁灭

香港首次有仓鼠对中共病毒检测呈阳性，港府18日下令全港售卖仓鼠的宠物店须停业，同时涉及的约千只仓鼠全部人道毁灭，接触者须隔离。香港铜锣湾宠物店Little Boss出现感染群组，继早前一名女售货员确诊新冠病毒后，再增一名67岁女顾客确诊。患者本月8日亲身光顾店舖，曾跟确诊售货员接触，女顾客的丈夫也初步确诊。

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香港卫生署、渔护署等部门18日召开跨部门记者会。衞生防护中心总监徐乐坚在会上表示，宠物店Little Boss店内的动物，包括仓鼠、龙猫、兔仔等125个动物样本中，11个样本呈阳性，全部来自仓鼠。Little Boss位于大埔太平工业中心存放动物的仓库，亦发现多个环境样本，包括笼及食物盘等呈阳性。

由于两名患者均未到过大埔仓库，当局不排除上月22日至今两批由荷兰进口的仓鼠是病毒源头：“顾客跟售货员直接接触大约五至十分钟，人传人可能性绝对存在，但基于看到有动物样本，及环境样本呈阳性，到底动物及环境样本是否由人所传播，在货仓都找到阳性环境样本，所以真的不能排除是否在进口时，动物身上已带病毒。”。

当局烈要求上月22日后购买仓鼠的人，将仓鼠交予渔护署处理，若仓鼠检测呈阳性，主人须隔离。全港34间售卖仓鼠的宠物店须停业，渔护署会检走店内仓鼠人道毁灭，估计涉及约千只仓鼠以及其他宠物，合共人道毁灭约二千只动物。

渔护署同时即时停止进口细小哺乳类动物，并检讨进口政策，考虑要求出口的国家，先为动物进行中共病毒检测。

民主党动物权益发言人、沙田区议员周晓岚对港府决定人道毁灭仓鼠及其他细小动物表示难以理解，“医学文献只证明仓鼠是受体（Receptor）和互相传染病毒，但未有证据显示会仓鼠传人”。

他质疑以港府的逻辑，日后猫狗或其他动物受到感染，是否要“人道处理”所有猫狗动物。渔护署继续采取“有杀错、无放过”政策，而并非基于科学方式处理动物议题，将会进一步引起港人对于渔护署工作的反感和不满。