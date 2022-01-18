空客将在成都建首个飞机“全生命周期”服务中心

1月18日，空中客车宣布与成都市及Tarmac Aerosave公司、欧航航材签署谅解备忘录，将在中国建立首个以可持续发展理念为主导的飞机“全生命周期”服务中心项目，该项目将面向各种机型，提供飞机从停放、存储到维修、升级、改装、拆解和回收的一站式服务。

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空中客车全球执行副总裁、空中客车中国公司首席执行官徐岗表示，这是为航空产业追求可持续发展目标做出的又一个实实在在的贡献，是对循环经济原则的支持，与空客公司引领航空航天业可持续发展的使命相吻合。该中心不仅将支持空中客车服务业务的拓展，还能够促进中国绿色发展战略的实施。未来20年，中国飞机退役数量预计将呈指数级增长。空中客车致力于在中国进行持续投资，这座由空客在欧洲以外建立的首个一站式服务中心，将使空客在中国飞机循环再利用市场上占据有利地位。

该中心占地面积69万平方米，可存放125架飞机。计划于2022年动工，将在获得相关监管部门批准后于2023年底投入运营。Tarmac Aerosave公司将为项目贡献其15年来在以环保方式拆解飞机的专业技术能力。空中客车子公司欧航航材（Satair）负责收购老龄飞机，并进行拆解后的二手航材交易和分销，以完成整个生命周期服务流程。