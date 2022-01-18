美国飞机商称疑遭中资转移技术

美国休闲用小飞机新创企业Icon Aircraft的美国股东，指控中国投资方将技术不当转移到中国，美国联邦调查局（FBI）和美国外资审查当局已展开调查。

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据中央社今天引述美国华尔街日报消息，总部位在美国加州的Icon专门生产两栖轻型运动飞机，目前近47%股份由中国政府支持的上海浦东科技投资有限公司（PDSTI）持有，是单一最大股东。一群Icon的美国股东指控这家中企将公司掏空，并将技术转移到中国，而这些技术可能有军事用途。

美国“华尔街日报”引述知情人士和见过的文件报导，美国外来投资审查委员会（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）接获Icon美国股东要求介入后，已于2021年11月底展开相关审查。这个跨部会小组有权基于国家安全理由，建议美国总统禁止或撤销交易。

此外根据知情人士和其中一份文件，美国联邦调查局针对中资入股Icon及遭控的技术转移是否触犯刑法，也已展开另案调查。

据浦东科技投资在呈报美方的法律文件中表示，它对Icon的投资让这家飞机制造商免于倒闭，而将技术授权给一家中国企业将带来所需资金。一名与浦东科技投资关系密切的人士也说，美国股东要求CFIUS审查Icon投资案，正是“CFIUS程序如何能被不当利用为武器、用来对付一名诚实投资人的例子”。

据Icon的一名律师则表示，公司生产的飞机并无军事用途，他们也不认为浦科投资入股有国安疑虑。Icon目前全面配合CFIUS审查，并预期2月底会产生结论。

Icon在2006年由一名前美国空军飞官和一名史丹佛大学（Stanford University）前产品设计讲师共同创立。根据美国股东说法，目前唯一一款飞机产品ICON A5采用碳纤维机身，机翼可折叠，且具有水陆起降功能。Icon的官网写道，这款飞机设计为休闲用途。但它的美国股东在递交给CFIUS的备忘录中宣称，ICON A5能被改装成军事化无人机。

这份日期标示为8月1日的备忘录指出，“Icon的飞机制造技术和先进材料，以及它的航太制造能力，不该被允许落入”中国手中；“若CFIUS不迅速介入，这件事可能在几个月内就会发生”。

该报道称，CFIUS介入Icon一案，凸显这个机关已开始对中国在美国的投资加强审视。美中关系正陷入敌对，对于彼此皆视为对未来经济和军事竞争力至关重要的科技技术，双方正在争夺霸位。