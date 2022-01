美国飞机商称疑遭中资转移技术

美国休闲用小飞机新创企业Icon Aircraft的美国股东,指控中国投资方将技术不当转移到中国,美国联邦调查局(FBI)和美国外资审查当局已展开调查。

据中央社今天引述美国华尔街日报消息,总部位在美国加州的Icon专门生产两栖轻型运动飞机,目前近47%股份由中国政府支持的上海浦东科技投资有限公司(PDSTI)持有,是单一最大股东。一群Icon的美国股东指控这家中企将公司掏空,并将技术转移到中国,而这些技术可能有军事用途。

美国“华尔街日报”引述知情人士和见过的文件报导,美国外来投资审查委员会(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)接获Icon美国股东要求介入后,已于2021年11月底展开相关审查。这个跨部会小组有权基于国家安全理由,建议美国总统禁止或撤销交易。

此外根据知情人士和其中一份文件,美国联邦调查局针对中资入股Icon及遭控的技术转移是否触犯刑法,也已展开另案调查。

据浦东科技投资在呈报美方的法律文件中表示,它对Icon的投资让这家飞机制造商免于倒闭,而将技术授权给一家中国企业将带来所需资金。一名与浦东科技投资关系密切的人士也说,美国股东要求CFIUS审查Icon投资案,正是“CFIUS程序如何能被不当利用为武器、用来对付一名诚实投资人的例子”。

据Icon的一名律师则表示,公司生产的飞机并无军事用途,他们也不认为浦科投资入股有国安疑虑。Icon目前全面配合CFIUS审查,并预期2月底会产生结论。

Icon在2006年由一名前美国空军飞官和一名史丹佛大学(Stanford University)前产品设计讲师共同创立。根据美国股东说法,目前唯一一款飞机产品ICON A5采用碳纤维机身,机翼可折叠,且具有水陆起降功能。Icon的官网写道,这款飞机设计为休闲用途。但它的美国股东在递交给CFIUS的备忘录中宣称,ICON A5能被改装成军事化无人机。

这份日期标示为8月1日的备忘录指出,“Icon的飞机制造技术和先进材料,以及它的航太制造能力,不该被允许落入”中国手中;“若CFIUS不迅速介入,这件事可能在几个月内就会发生”。

该报道称,CFIUS介入Icon一案,凸显这个机关已开始对中国在美国的投资加强审视。美中关系正陷入敌对,对于彼此皆视为对未来经济和军事竞争力至关重要的科技技术,双方正在争夺霸位。