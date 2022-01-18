美媒称2022年中国经济关键词：“稳定”

在去年出台一系列监管新规以解决长期存在的经济失衡问题后，中国政府今年着力保增长，将稳定视为第一要务。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道说，中国领导人在2021年的大部分时间里推出了大批新规，旨在解决经济长期存在的失衡问题。今年，中国政府希望确保这些举措的涟漪效应不会造成太多干扰。

在数月来大刀阔斧地采取旨在改革经济模式的行动后，稳定已成为经济的第一要务。经济学家表示，原有经济模式过于依赖住房建设和政府主导的基建投资带来的增长。开发商的可举债规模受到了严格的新限制，引发了住房市场的低迷，开发商停止竞购新土地，购房者纷纷推迟买房。与此同时，政府采取措施控制和约束从科技巨头到营利性教培服务等私营企业，令国内外的投资者感到恐慌。政府还实施了更严格的网络安全法规，可能会阻碍中国科技巨头的海外上市计划。

所有这些措施都对中国的经济增长造成了影响：2021年上半年，中国经济曾在出口带动下相对强劲地复苏，同比增长12.7%，但在下半年失去了动力。第三季度经济增长4.9%，第四季进一步减速至4.0%。2021年全年GDP比2020年增长8.1%。

中国已试图通过降息、降准和放松部分房贷限制为增长注入新的活力。但到目前为止，这些举措收效甚微，人们普遍预计未来几个月整体经济增长将进一步放缓。

2021年12月，世界银行将中国2022年经济增长率预测从5.4%下调至5.1%，这将是中国经济在20世纪70年代末开始起飞以来增长速度第三低的一年。国际货币基金组织(IMF)早些时候将中国经济增长率预测从5.9%下调至5.6%。

据该报道称，中国领导人似乎意识到，在这样一个政治敏感之年，此时实施更多艰难的改革有可能使经济增速进一步降低。人们普遍预计中国国家主席习近平今年将寻求第三个任期。因此，为了保障政治稳定，中国领导人可能会搁置新形式的监管收紧举措以及旨在缩小社会不平等的改革。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中国经济学家邢自强(Robin Xing)表示，今年中国政府推出新的严格规定的可能性小得多。

许多经济学家预计中国政府将把增长目标设定在至少增长5%，以帮助在秋季召开的中国共产党全国代表大会之前稳定预期。

该报道引述牛津大学(Oxford University)中国研究中心研究助理George Magnus说：在中国，“政治永远比经济更重要”。