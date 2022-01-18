路透社：美基于国安考量 审查阿里巴巴云端服务

美国加强审查中国科企对美交易之际，3名消息人士透露，拜登政府正在审查中国电子商务巨擘阿里巴巴的云端运算服务，以确认其业务是否会对美国构成国家安全风险。

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路透社独家报导，美国当局的审查重点放在阿里云计算公司（Alibaba Cloud，简称阿里云）如何储存美国客户资料，包含个资与智慧财产，以及中国政府是否可以取得这些资料。一名消息人士指出，北京阻挡美国用户取得云端储存资讯的能力也是拜登政府担忧的问题之一。

监管机构最终可能强制阿里云採取措施，降低其云端业务带来的风险，或者也可能禁止国内外的美国人使用其服务。

报导指，审查工作由商务部情报与安全办公室（Office of Intelligence and Security, OIS）带领进行。该机构设立于前总统川普任内，可行使广泛权力，禁止或限制美国公司与来自中国、俄罗斯、古巴、伊朗、朝鲜、委内瑞拉等“外国对手”的网路、电信与科技公司进行交易。

顾能公司（Gartner Inc）的研究显示，事实上阿里云在美业务规模不大，年营收估计不到5000万美元。但如果监管机构最终决定禁止该公司与美国企业交易，势将损害该公司最前景可期的业务，公司声誉也会受到打击。

根据一名消息人士和前朝官员的说法，特朗普治下的商业部也曾对阿里巴巴云端业务心存疑虑，但直到现任总统拜登于去年1月上任后，当局才对阿里云公司展开正式审查。

特朗普政府曾于2020年8月警告阿里巴巴等中国云端服务供应商，称应“避免美国公民最敏感的个资和美国企业最有价值的智慧财产…在外国对手能够进入的云端系统上进行储存或处理”。

针对路透社报导，美国商务部发言人表示，该机构不针对“交易审查存在与否”发表评论。中国驻华盛顿大使馆亦未回应置评请求。

阿里巴巴拒绝就此发表意见。惟该公司曾在最新年度报告中提及，与阿里巴巴签署合约的美国公司“可能会被禁止继续与我方做生意，包括履行与我们云端服务相关的合约义务”。

尽管外界很少看到中国政府强迫科企交出敏感个资的公开案例，但中国骇客相关诉讼案件显示，他们可能利用云端伺服器来窃取个资。

举例来说，2018年曾传出为中国国家安全部效力的骇客入侵慧与科技公司（HPE）云端运算服务，并以此为跳板，借机骇进其他客户的电脑。检方认为，这起网路攻击事件旨在促进中国的经济利益。