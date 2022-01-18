Delta、Omicron一起来 北京拉警報

中国新冠本土疫情在河南、天津持续蔓延，据中国官方17日通报，河南新增102例本土病例，天津新增18例。而北京官方17日通报新增3名本土病例，其中一阳性病例感染Delta病毒变异株，另2例确诊病例则是15日感染Omicron确诊者的密切接触者。北京同时迎战两种的病毒变异株，防疫形势严峻。

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据央视新闻，1月17日至18日，北京海淀新增2例本土病例，分别是早前确诊者的母亲和同事。另新增一例核酸检测阳性，该病例居住于朝阳区，14日有症状，17日前往核酸检测，经北京市疾控中心实验室覆核结果为阳性，检测出Delta变异株，并将该病例从即将开往威海的高铁列车上带离转往医院。

此外，因应当前疫情，由天津抵北京的通勤人员，每次抵北京都需要持有48小时内核酸检测阴性证明，直至疫情稳定再调整。

中国本土疫情多地散发，部分企业受影响。广东珠海近日本土疫情达17例，该市旅游景点已全部暂停营业。病例集中的香洲区南屏镇台商表示，配合防疫措施工厂暂停工，但目前面临货物没办法出口到香港等问题。

而据路透报导，美国波音公司表示，其位于天津的复合材料零件工厂的少数员工受防疫封锁影响，但该工厂维持正常的运营水平。

中国副总理孙春兰近日在天津指导防疫时表示，春节临近，各地防控工作要加强应急值守，一旦发现疫情，要快速反应、及时扑灭。