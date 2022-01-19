中国在伊朗核谈判中的秘密作用

在伊朗核谈判进入微妙阶段的同时，作为德黑兰的谨慎伙伴，中国正试图将自己定位为一个关键角色。理由很充分：美国解除对伊朗的制裁对它很有好处，因为它已经与伊朗达成了历史性的合作协议。这是和法广同属法国世界媒体集团旗下法国电视24台一篇报道的总结，下面就介绍详细内容。

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法国24台认为伊朗核谈判正在变得艰难。据伊朗官方通讯社Irna的报道，1月14日星期五，就在伊朗谈判代表在德黑兰进行周末磋商之前，伊朗给磋商定下基调，称谈判已经达到了磋商 "细节阶段，是谈判中最困难的部分"。

国际4+1（中国、法国、英国、俄罗斯和德国）、欧盟、伊朗和间接出席的美国之间的谈判周一在维也纳恢复，其利害关系比以往任何时候都大。而为了解决这一微妙的谈判阶段，德黑兰可以依靠中国。在幕后，和喜欢发推特和新闻声明的俄罗斯谈判代表米哈伊尔-乌里扬诺夫相比，中国谈判代表王群更加谨慎，正在发挥关键作用。

在中国媒体上，这位打着蝴蝶领结的外交官一再强调中国在这些会谈中的 "独特和建设性 "作用，并与各方合作，鼓励美国和伊朗恢复谈判进程，而且是尽快恢复谈判。

为此，北京抛开了与华盛顿在贸易竞争方面的紧张关系，或在台湾和中国海问题上的分歧，王群在维也纳与美国伊朗问题特使罗伯特-马利协商了几个小时，努力挽救2015年的核协议。

中国和伊朗之间的战略友好关系

中国专家和亚洲中心主席Jean-François Di Meglio向法国24台解释说："中国对尽快签署协议有既得利益，这样可以确保他的石油供应的多样化，而且也因为伊朗是一个地缘政治伙伴。"

法国24台联系的伊朗问题专家Thierry Coville还回忆说："在2015年协议的谈判中，中国已经发挥了重要作用。当时的伊朗前外交部长穆罕默德-贾瓦德-扎里夫，在2021年8月将权力移交给极端保守派的易卜拉欣-赖斯政府之前，出版的一本书中透露了这一信息。这本书揭开为2015年协议签署的两年谈判的背后，在书中，扎里夫写道，每当谈判陷入僵局，中国外交部长就会介入，提出新的倡议，并设法恢复谈判。

但在最近几个月，北京和德黑兰之间的关系迈出了新的一步，双方签署了一项为期25年的历史性伙伴关系，涵盖能源、安全、基础设施和通信等不同领域。除了以优惠的价格提供石油外，这项自1月15日开始实施的战略协议还规定了中国对伊朗的安全援助，特别是通过提供军事装备。Jean-François Di Meglio指出："中国签署这类伙伴关系协议非常少见。这是一个真正的外交联盟"。

尽管有被美国财政部罚款的风险，但对仍继续进口伊朗石油的北京来说，华盛顿解除对伊朗的贸易制裁将是一个福音。在美国于2018年退出伊朗核协议之前，中国从伊朗进口了其石油产量近10%的石油，并对其基础设施进行了投资，以便购买更大数量的石油。据Jean-François Di Meglio称，"中国人对伊朗原油非常感兴趣，因为中国的炼油厂很适合处理这种重油，这种重油可以作为燃料供应给中国的发电站、提供供暖或是卡车的物流运行。

除了在金融领域，和伊朗关系亲近使中国能够制衡美国的行动，并肯定北京在中东地区外交力量的崛起，Jean-François Di Meglio说："中东不是中国外交的一个主要内容。但在过去的五年里，随着伊拉克的转向，这一情况已经发生了变化。战后，中国抓住机会接管了伊拉克油田的开采，目前正在进行修复工作。

法国24台最后指出，在联合国，北京也在对有关中东地区的决定进行投票权衡。首先是在伊朗问题上，在叙利亚问题上也一样，中国几乎系统地与俄罗斯的立场保持一致，支持巴沙尔-阿萨德。

在北京也一样，几个星期以来，中国的外交工作在全速进行。1月10日至14日期间，外长王毅与中东地区国家的至少5位同行会面。他们是沙特阿拉伯、科威特、阿曼、巴林和伊朗的外交部长，此外土耳其外长和海湾合作委员会（GCC）秘书长也轮流到访中国首都。

这些访问与伊朗核问题谈判的最后阶段不无关系，因为这让海湾国家在该问题上消除疑虑，同时又重申了经济联盟。且这也是一个机会，让北京向华盛顿表明，中国现在在美国人正在失去影响力的地区发挥着关键作用。