冬奥临近 北京挥之不去的恐惧

2022 年 1 月 18 日，居民们在中国北京标志性的鸟巢体育场附近的冰面玩耍。在北京发现三起病例后，中国已经封锁了北京海淀区的部分地区。

冬奥临近，法国媒体注意到一种恐惧感正在攫取北京。如果依照中国官方统计，北京确诊的奥米克戎只一例，而且“来自加拿大邮件”，可是为什么恐惧气氛弥漫，人人害怕，害怕突然被困在家中，被困在途中，像上海一座商场突然被困48小时的消费者那样。恐惧事实上主要来自北京当局严厉的清零政策。

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世界报报道说，冬奥会，北京当局本来的计划很荣耀，与东京夏奥会禁止所有看客入场相反，中国人可以进入场地观看，观看2月4日-20日举行的冬奥会，只有外国人被隔离在大门之外。北京的决定是符合逻辑的，既然已在2020年九月，中国领导人习近平宣布战胜了新冠疫情，外国人至今还摆脱不了病毒纠缠。

可是在1月17号，这一蓝图化成碎片，北京冬奥组委会宣布取消出售奥运门票，只有预先“被邀请的”中国观众可以观看，多少人？什么条件，保密。

法国世界报指出，最后时刻的这一临时大转弯，证明了前年宣布“胜利”宣布得太早! 的确，在死亡率方面，中国比世界任何国家都好，2020年4月至今，全国只有两起，1月19号，中国本土确诊也只有53个。尽管一些外国专家批评统计数字“可疑”，中国前财长楼继伟，12月11日也直言不讳地批评中国国家统计数据不能反映负面变化。法国『观点』周刊则引述专家说，中西统计方式可能不一样，在美国，所有死亡前被测出阳性的统统算入新冠死亡数据，中国可能只统计百分之百死于新冠病毒的人数。

不过，现在人们更关注的是，当局为了把确诊数字压到最低，采取了空前的“测试、追踪、封锁”的系统化清零政策以及所造成的严重问题。

中国为了实现“零”，从前年3月至今，这个国家基本上“与世隔绝”了，国际航线被缩减98%，只要发现进入中国的客机有一例确诊，所有的航班统统取消，由于封锁，工业供应链也常常中断。中国国家主席习近平已经两年不出国了，据说也是为了防疫。

只要出现几例阳性，数百万上千万居民就可能被隔离起来，除了最早爆发疫情的武汉，12月22号隔离的西安，以及被隔离整整200天的云南瑞丽，近千万人的河北首府石家庄去年1月被隔离了三个星期，东北三省多座城市受到了同样待遇一如新疆的乌鲁木齐。河南禹州、安阳也是一夜之间被突然封锁。

发现一例阳性，如果不是一个小区被封锁，至少也是一座居民楼，在上海，在北京，一些消费者被封锁在商店里长达48小时，因为发现了一例阳性。这种强硬措施造成了悲剧，在西安封锁期间，一位怀孕8月的女子因为没有被允许入院而流产，一位患心脏病的男子因为被拖延而丧生。这两例大家都知道了引发公愤，官方出面惩罚了底层官员。也许许多中国人不知道，以隔离的名义，一对欧洲夫妇抵达中国后被查出阳性，硬是把他们与小孩分开几个星期。

北京冬奥开幕临近了，首都被孤立起来，不仅北京市民被要求不要出门，要进入北京更是难上加难。从1月22日开始，至少要出示48小时核酸检测，如果来自“风险地带”，也就是在两周前发现至少一例阳性的地带，几乎是不可能进入北京的。奥米克戎已在北京发现，还没有发现前，北京就宣布冬奥会在一个隔离的“大泡泡”中进行。

世界报报道说，距离举行冬奥会不足一个月了，当局害怕外国人和中国人接触害怕到难以想象的程度，一旦属于冬奥人士乘坐车辆发生事故，市民不得与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。所有来自外国的都是可疑的，1月17号起，北京当局解释说，首都之所以渗入奥米克戎，归咎于来自加拿大的一封邮件。但是法国『观点』杂志引据专家指出，科学家差不多有共识，这种传染方式几无可能，专家认为中国当局这样做很可疑。

清零手段排除社会后果，纯粹从效力讲应该说总体有一定效力，但难免有“漏网之鱼”，中国著名防疫专家张文宏去年7月曾提出“世界应与病毒共存”，被网络斥责为“叛徒”，清零是圣旨，不可碰。这也是两年来大肆宣传的恶果，相当一部分中国人相信病毒必然引发死亡。恐惧无处不在，这也是为什么中国人能接受那么严酷的隔离措施。

措施这么严酷，也与中国国产疫苗效力有关，世界报引述专家分析，中国疫苗应对奥米克戎效果更有限，使中国一下陷入一个死胡同。政治风险咨询公司欧亚集团1月2号公布的报告指出，“清零政策最初的成功以及习近平个人对清零的执念，导致改换方向几无可能。中国钳制感染的政策将归于失败，导致更大规模的传染，又引发更严厉的封锁……中国将僵固在这一政策上至少要等到本土生产出信使疫苗，也就是一直要等到年末。”

清零什么时候走入历史？『观点』杂志引述美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员黄延中分析，在中共20大今年召开之际，清零已与习近平主席的合法性绑在了一起。

中国复星集团早已与联合开发辉瑞疫苗的德国BioNTech达成合作协议，但是北京当局至今不允许辉瑞上市，一位欧洲驻中国大使表示，中方一直要等到自己开发出信使疫苗后才会允许辉瑞上市，不会在这之前。

这是爱国主义政治，这种时候，人民的健康似乎微不足道。