北京警告运动员若抗议将受到惩罚

北京冬奥会对外联络部副部长杨舒表示参加奥运的运动员的所有形式的抗议活动将受到惩罚； 网络安全组织披露北京奥运健康应用程序或存在安全隐患引发体育界担忧。

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北京冬奥会对外联络部副部长杨舒1月19日宣布，参加北京冬奥会的运动员在奥运会期间如果不遵守《奥林匹克宪章》和中国法律，他们将可能面临制裁。制裁的内容包括取消参赛注册证。

法新社指出，根据《奥林匹克宪章》的规定，政治、宗教或种族示威活动不允许在奥运场馆举行。不过，这一规定在去年得到了放松。一些在赛场上的抗议或示威，在不扰乱比赛，不侮辱其他运动员的前提下可以被接受。

国际奥委会近日重申，只要不是在比赛赛场或者颁奖仪式上，运动员可以在奥林匹克村内的新闻发布会以及在采访中自由表达他们对任何问题的看法。

研究显示奥运应用程序存在安全漏洞

此外，加拿大的网络安全研究组织公民实验室（Citizen Lab）周二公布研究报告，指出所有参加北京奥运会的人必须使用的应用程序存在多个安全漏洞。该应用程序应该包含个人数据，如护照号码、组织和原籍国，以及疫苗接种状态和新冠病毒测试结果。

第一个缺陷涉及证书的认证，它允许两个实体进行安全的在线通信。这意味着未被承认的实体可以访问应用程序中的数据。第二个缺陷是，一些信息的传输没有经过证书自身的加密，使得它们更容易被滥用。

对此，国际奥委会表示，受奥委会委托的两家网络安全机构已经对该应用程序进行了测试，其结果表明该应用程序没有任何 "关键漏洞"。

不过，包括美国，英国，荷兰，比利时以及加拿大等国在内的多个国家的奥委会都采取了应对措施，他们建议参加奥运的运动员不携带个人电子设备，或只携带存储少量个人数据的设备，并始终坚持良好的网络安全做法"。

香港《南华早报》报道说，这些国家中的大多数将为其运动员提供设备和预付手机智能SIM卡。此外，报道奥运会的媒体记者也被警告必须保持数据安全警惕。