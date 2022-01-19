北京迟迟未「祝福」香港特首候选人 有商人率先宣布参选

香港新一届特首选举定于3月27日举行，时间与过去四届相若，但获北京「祝福」人选却迟迟未浮上水面，有人宣布参选的日子是历届最迟，但今(19日)早宣布参选的商人冼国林，一般评论认为他并非「真命天子」，目的可能是催促北京表态。至于北京迟迟不表态的原因，评论莫衷一是，既有指北京未就香港未来路线作决定，亦有人指北京欲缩短特首选举时间，以免「爱国阵营」陷入内部撕裂。

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根据历届经验，特首参选人在选举前一年的秋夏之间已经浮现，并有不同人马宣布参选，本届特首选举已属历届最迟，但法官胡国兴亦在2016年10月宣布参选；而在时任特首梁振英于同年12月9日宣布不争取连任后，时任政务司林郑月娥于翌年1月16日宣布辞职参选；前财政司长曾俊华亦在三天后宣布已辞职参选。但时至今日，盛传有意参选的人物，包括寻求连任的特首林郑月娥、财政司长陈茂波、现为中国政协常委的前世界卫生组织总干事陈冯富珍、新民党主席叶刘淑仪均不愿表态是否「去马」，早已惹来猜测。及至昨日，英文《南华早报》更引述消息人士指，选举事务处早在1月初已准备正式宣布特首选举的提名期以及选举指引，但被北京煞停。

社会学者钟剑华在youtube上估计，北京迟迟不愿表态，是因为未决定日后香港依旧实行强硬路线，抑或是略为放软。若是前者，林郑月娥或前特首梁振英可能有机会；若是后者，便须寻找一个可与国际对话的人物，陈冯富珍是一个人选。

不过，《明报》综合建制消息称，北京一直想今次特首选举速战速决，以免香港社会和爱国阵营陷入上两届选举持续数月的内部撕裂。但亦有人估计，北京对新的选举委员会有更大影响力，毋须早作决定，以免节外生枝。

据了解，北京会在日内召开的中央港澳工作领导小组会议后上拍板人选问题，然后向「爱国人士」慢慢传达，届时，「真命天子」便会浮现。

至于今早以「忠诚坦荡、仗义担当、不患得失、赤诚报港」为口号、在网上宣布参选的商人兼网络评论员冼国林，虽是第一名宣布参选人士，但评论的主流意见是他并非「真名天子」，甚至难以获取188票提名票「入闸」参选。有评论指他另有所图，包括催促北京表态。

而在长达9分钟的竞选短片中，冼国林自辩称，很多人质疑其参选决定，包括借故提升知名度以争取更大政治利益、是否够资格参选，以及「反口」从政等，但他自言，知名度从来不重要，而「反口」从政是因去年家庭出现重大变故，沉淀之后希望贡献香港，加上《港区国安法》实施后，香港仍是五劳七伤，需要「刮骨疗伤」作大改革，故决定参选。他强调，日后会配合北京的中央政策，将香港打造为国际金融创科中心，大刀阔斧改善民生问题。