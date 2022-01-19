台湾外交部证实和斯洛维尼亚洽谈互设代表处

斯洛维尼亚总理杨萨（Janez Janša）最近接受印度国营电视台DD India访问时透露，斯洛维尼亚正与台湾洽谈互设代表处，并说，中国大陆对立陶宛的经济报复，长久下来对各方都没有好处。

广告 继续浏览后续

访谈中主持人问到，斯洛维尼亚有没有计划像立陶宛一样，提升与台湾的关系？杨萨说，事实上，斯洛维尼亚正在和台湾洽谈互设代表处的事。他说，这不会是大使馆层级，而是跟在许多欧盟国家的层级一样。

杨萨说，如果我们早年就与台湾有强劲的合作关系，我们早就互设经贸办事处了，这是互惠的事。他说，两岸之间的生意人有密切往来，北京没有道理阻止其他国家与台湾建立经贸关系。

杨萨更指出，斯洛维尼亚支持台湾人民的主权决定，他说，「如果台湾人想加入中国，是在自由意志下做出的决定，我们会支持；但如果台湾人想要独立生活，我们也会支持他们的立场」。

关于立陶宛因准许台湾设立以「台湾」为名的代表处，遭到中国经济报复，杨萨说，斯洛维尼亚坚定支持立陶宛政府，在现有压力下也继续相挺，因为欧盟绝大多数成员国都在台湾设有代表处，立陶宛并非特例。

他说，代表处的名称虽然有一点差异，但这无关紧要。每次有欧盟国家成立这类代表处，中国都会抗议，但从来不像这次这么过分。

针对杨萨的谈话，台湾外交部发言人欧江安表示，台湾秉持开放务实的态度，跟全世界理念相近伙伴，积极交往互动，寻求强化双方实质互动的机会。

她说，杨萨是台湾多年好友，曾数度访问台湾，他针对当前国际局势发表的真知灼见，台湾外交部表达高度欢迎和诚挚感谢。

欧江安说，外交部将持续与包含斯洛维尼亚在内的全球民主伙伴，深化各领域交流，共创互惠互利且具韧性的紧密伙伴关系。