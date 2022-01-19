回馈香港：王丹母亲基金资助反修例运动抗争者 称与受难香港并肩

12.1 香港的六四纪念馆被迫关闭，王丹(小图)等人筹备在纽约重建。

曾受港人支持和声援的北京八九学运领袖王丹宣布，以其母亲之名成立的「王凌云人道救助基金」已拨款2.8万美元(下同)，资助中国政治犯，当中8000元是给予2019年反对修订逃犯条例中的一名受伤抗争者和一名狱中抗争者的家属。王丹说，一直支持八九民许的香港，现在遇难，会与抗争者站在一起。

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王丹在其社交平台就王凌云基金发布了四次公告，交代捐款去向，包括向中国五名政治犯或其家属每人资助2000元作生活费、资助10000元作被捕中国维权律师郭飞雄已故妻子张青的丧葬及子女生活费用，以及向香港「反送中」运动的抗争者合共捐助8000元。

他在交代最新一批捐款的公告中指出，一位已经入狱的抗争者，家境困难，已向其家属资助4000美元；另4000元是资助一位在抗争运动中受伤的香港青年，作为疗伤治病之用，并指有经手人作证。他说，维园烛光逾三十年来是流亡海外人士的精神支柱，「现在香港遇难，我们一定会与香港抗争者站在一起。」他续称，他因民运在囚期间，她母亲为他奔走，得到不少香港媒体和朋友的支持和声援，「现在回馈香港，也是帮我母亲向香港表达感谢。」他以「香港加油！」结束帖文。

王丹的母亲王凌云去年底在北京逝世，王丹公布个人捐出10万美元设立「王凌云人道救助基金」，用于救助其他经历过像她母亲所受苦难的政治犯家属，并声明不接受外界捐款。