国际特赦组织警告:绝不允许中国借冬奥会"体育洗白"

国际特赦组织周三警告，国际社会绝不能允许中国将北京冬奥当成"体育洗白机会"，且必须避免"共谋进行政治宣传活动"。而北京冬奥会警告：参加冬奥违反中国法律举行"抗议"将受罚。法国周三公布参加北京冬奥会法国运动员名单，87名法国男女运动员将代表法国参加北京奥运会。

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国际特赦组织担忧，中国会利用即将开幕的北京冬季奥运会，转移各界对北京当局涉嫌侵犯维吾尔少数民族和香港民众人权的注意力。

国际特赦组织并认为，中国现在的情况比北京2008年举办夏季奥运会时更糟。

特赦组织的中国问题研究员阿卡德（Alkan Akad）表示："绝不能让北京冬奥成为中国当局体育洗白（sportswashing）的机会，国际社会绝不能共谋进行政治宣传活动。"

他表示，"世界必须记取2008年北京奥运的教训，当时中国政府承诺改善人权，却从未实现"。他说，"在2022北京冬奥实施的严格限制下，国际奥委会必须更努力履行承诺，保护运动员发表意见的权利—最重要的是确保（国际奥会）不会共谋采取任何侵犯运动员权利的行径。"

美国基于中国人权问题，已宣布将不派官员参加2月4日开幕的北京冬奥，澳洲、加拿大和英国也跟进外交抵制。不过，这些国家的运动员仍将出赛。

特赦组织英国执行长戴希穆克（Sacha Deshmukh）表示，英国上个月宣布外交抵制北京冬奥之举，必须是对中国加大施压的开始，而非终点。戴希穆克说："中国希望借体育洗白，各界尽一切努力对抗北京此举至关重要。"

国际特赦组织并批评国际奥委会对中国网球女将彭帅事件的处理方式。自从彭帅在社群媒体上声称遭前中国副总理张高丽性侵，并从公众视线消失后，她的人身安全备受各界关切。

国际奥委会受到各界施压后，发挥影响力针对彭帅事件与中国当局交涉，国际奥委会后与彭帅进行视讯通话，并指出这表明彭帅安全无恙。

然而，阿卡德表示，国际奥委会"没有证实她（彭帅）的言论自由、行动自由和隐私权是否受到任何限制"。

另外， 针对人权团体向选手发出的警示，中国北京冬奥会官员周三也发出警告，参赛选手任何违反"奥运精神"及"中国法律"的抗议言论或行为，都将受到惩罚。

另据法新社消息，法国奥委会（CNOSF）周三公布参加北京冬奥会法国运动员名单，87名法国男女运动员将代表法国参加北京奥运会。

法国奥委会并表示，本周末将有另外五名参加高山滑雪的运动员加入。这份名单中包括有望取得奥运奖牌的运动员，涉及高山滑雪，花样滑冰，男子越野滑雪接力等项目。

2018 年，在韩国平昌举行的冬奥会上，108名运动员代表法国参赛，共获得15枚奖牌，其中包括5枚金牌、4枚银牌和6枚铜牌。