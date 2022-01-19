字节跳动或将裁撤投资业务

1月19日下午消息，消息称字节跳动将整体裁撤投资业务，涉及员工约有百人。其中，战略投资负责人赵鹏远及战投版块部分员工或将放弃投资业务，并入战略业务；财务投资版块则将彻底解散。

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字节跳动相关负责人向媒体回应称：“公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合。相关业务和团队还在进行规划讨论。”

据财新报道，字节投资部解散的突然，团队正拟计划投资的Growing.io 项目，该项目是一家数字化营销整体方案服务商，创始团队源自领英，公司利用统计工具切入被服务企业，卖分析类SAAS服务，但在18日直接被叫停。

据企查查数据显示，自2015年起至今字节跳动投资部对外披露投资活动一共158起，总体远超行业投资数量。其中，2021年是字节投资战略部加速的一年，总共发起投资58起，约占投资总量的36.7%。

路透社星期三引述知情人士的话报道，中国国家互联网信息办公室（国信办）已起草新方针，要求用户超过一亿的网络平台巨头进行任何投资或融资前，须获得网信办批准。报道称，国信办拟议要求适用于任何拥有超过一亿用户、或收入超过100亿元的平台公司。

对此，中国网信网19日发表声明表示，今日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”的信息，经向相关部门负责人核实，中央网信办从未推出有关文件，信息内容不实，并指将依法严格追究相关造谣者的责任。