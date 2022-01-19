布林肯呼吁普京在乌克兰危机中选择“和平方式”

美国国务卿布林肯周三呼吁俄罗斯总统普京在乌克兰危机中选择“和平方式”，美国并承诺向乌克兰提供新的防御性安全援助。

广告 继续浏览后续

法新社消息，布林肯周三在乌克兰基辅，与乌克兰总泽连斯基会晤时宣布，美国向乌克兰提供2亿美元的新的“防御性安全”援助。

布林肯在会晤中表示， “我强烈希望能够继续走外交与和平的道路，但最终这将取决于普京的决定”。布林肯表示，俄罗斯可能会在短时间内部署更多军事力量，对乌克兰发动进攻，美国将持续透过外交努力防止侵略发生，促进对话及和平。他呼吁俄罗斯总统普京选择和平方式处理乌克兰问题。这是在美俄外长举行面对面会谈前夕，布林肯向俄罗斯发出的呼吁。

布林肯并批评俄罗斯，在没有遇到任何挑衅情况下，在乌克兰边境集结数以万计军事力量，此举"不合情理"。布林肯重申，美国将继续向基辅提供国防援助，并承诺在一旦发生侵略时，会对俄罗斯实施严厉制裁。

乌克兰总统泽连斯基感谢美国的军事援助。乌克兰外长库莱巴表示，担忧俄罗斯发动攻击，乌克兰没有计划对亲俄分子进行攻击，他并相信美国和欧盟会敲定针对俄罗斯的制裁方案。

布林肯之后将转往柏林，与英法德高层官员会面，周五到日内瓦与俄罗斯外长拉夫罗夫会面，外界形容这是阻止冲突的最后机会。