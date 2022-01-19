梁天琦破格凌晨出狱 受监管令所制谢绝采访 兴「小监狱转大监狱」之叹

因暴动罪入狱四年的本土派领军人物、被指具分裂意味的「光复香港 时代革命」口号始创者梁天琦，今(19日)晨刑满出狱，获惩教署破格安排他凌晨3时乘车离开，他清晨透过个人社交平台发帖报平安及表示正受监管令规管之后便关闭脸书。有关情况较周庭去年6月中出狱时更严格，与在台湾涉嫌谋杀女友后回港因盗窃罪入狱的陈同佳可以在监狱外会见记者谈感受，更是有天渊之别，引起社交媒体一片「梁天琦只是由小监狱转去大监狱」之声。

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本土派组织「本土民主前线」前发言人梁天琦判囚六年，因在狱中行为良好，扣除假期后，今日于石壁监狱获释。在此之前，已有消息指，他会获惩教署安排乘车离开，记者难以追访。到他出狱前夕，其家人在脸书发文，呼吁各界毋须特意长途跋涉前往石壁「接出狱」，恳请让他尽早归家团聚，以及盼各人以自身安全为首。

囚犯出狱一般于早上9时狱方办公时间后开始，但据亲建制媒体《香港01》独家报道和影片，梁天琦接近凌晨3时已办完手续，接载他的车在前后两轮车护送下驶离监狱。惩教署回复传媒查询时说，因应警方的要求和顾及在囚人士的意愿和安全，署方安排有关人士在凌晨时段离开。而《东方日报》则以据了解的方式指出，此举是要避免造成混乱及安全问题。

梁天琦静悄悄出狱后，于今晨5时半左右在其脸书专页发帖，指已平安返回家人身边，而按法定要求，他获释后须遵守监管令。他续称：「我会离开镁光灯的焦点，并停用社交媒体。容我谢绝传媒访问和探访」，与家人「回复正常生活」。约大半小时后，其脸书便被关闭。《明报》指，「当局考虑到梁天琦的影响力，警方国安处等部门或继续监察梁天琦出狱后言行，料梁出狱后会转趋低调。」

评论：从未听闻监管令要禁受传媒采访 恐受长期监控

曾协助在囚抗争者的邵家臻在脸书指出，监管令一般是12至24个月，监管内容人人不同，「有稳定居所」和「保持与监管人员联络」是主要重点，但从来没有听过禁止接受传媒采访，「相信是为梁天琦订造。还有要守三十个月，也是极少极少的。」另外，有亲中家庭背景的学者沈旭晖亦在个人频道表示，目前看来，梁天琦的监管令「很可能像异见人士的保释申请般」，要社会性死亡和不参与可能被视为违反国家安全的活动，预计他在接下来两年的提早释放期会是「变相软禁，之后可能也是长期监控。」即使要离开香港，也可能和大陆异见人士一样，要接受种种程序和潜规则。

梁天琦所属的本土民主前线，于雨伞革命后的2015年成立，主张香港「民族自决」，2016年春节期间发动捍卫旺角小摊贩免被当局清扫的行动，但发展成激烈警民衡突，警方称之为暴乱，亦有人称之为「鱼蛋革命」。该会创会发言人黄台仰其后潜逃，2018年获德国给予政治庇护，自称是「欧洲第一个香港政治难民」；时任发言人梁天琦则决定留港，于2018年被裁定暴动罪成，获刑六年，被囚于石壁监狱中最高设防级别的「甲级监仓」，平日主要负责钉书工作，工余时修读公开大学社会科学学位。

梁天琦 2016年参选立法会新界东地方补选时，曾以「光复香港 时代革命」为口号。该口号在2019年反对修订逃犯条例运动中被广泛使用，被当局视为「港独」口号，在去年的《港区国安法》首案中，有关口号被法庭指为有分裂意义和香港独立意味。