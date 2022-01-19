约翰逊：英国奥密克戎疫情高峰已过 可放宽防疫措施

英国首相约翰逊周三表示，英国新冠病毒确诊人数持续下降，而且奥密克戎病毒株疫情高峰似已过去，下周起可以放宽防疫措施；法国住院人数继续增加，但重症患者人数持续减少。美疾控中心：Omicron疫情正开始消退。

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作为欧洲疫情最严重的国家之一，英国累计新冠死亡达15万2000例，变种病毒奥密克戎快速传播，英国单日确诊曾持续达到20万例。不过近期英国单日确诊人数持续下降，住院人数保持稳定。

约翰逊周三在国会宣布，虽然疫情在部分地区仍可能继续蔓延，包括小学等场所，但英国专家预计，这波疫情的"峰值"已经过去。由于疫情放缓，英国的防疫"B计划"会逐渐取消，民众从现在开始无需要继续在家工作，强制口罩令及健康通行证将会从27日起废除。

约翰逊同时表示，有意在未来数周撤销确诊的人在家中自我隔离的规定。根据目前法律要求，有关规定维持至3月24日为止。另外当局也会放宽民众到护老院探访长者的限制，预计在数天内公布。

英国在1月4日新增确诊21万8,724例，创下单日新高，不过其后数字逐渐回落至18日的9.4万例，显示这波疫情回落。约翰逊强调，疫情仍未结束，他呼吁民众在冬季的最后数周保持警惕，避免再次实施更多防疫限制。

另据法新社援引法国卫生部周三晚间发布的每日数据显示，法国住院人数继续增加，但重症患者人数持续减少。据法国公共卫生机构的数据，目前有27,230人因Covid诊断呈阳性而住院，这一数字自今年年初以来一直在不断上升。周三新增住院3187人，是一周以来入院人数最多的一天；但新增重症患者330人，比一周前有所减少。过去的24小时内，新增确诊43万6,167例。

欧洲多国的新冠病毒疫情持续严峻。德国周三新增确诊11万2323例，创单日新高。德国卫生部长表示，目前未知的病例数目可能是已知病例数目的两倍左右，预料当地疫情要到下月中达到顶峰后才会回落。他并表示，应该在4月或5月迅速推行强制疫苗接种，避免秋季出现另一波新变种病毒感染浪潮。

捷克周三新增确诊2万8469例，创单日新高。

匈牙利新增确诊1万4890例，路透社报道，当地需要入院治疗的患者人数仍处于相对低的水平。当局表示，Omicron变种病毒正在强烈传播，加剧当地感染情况，但强调透过接种加强剂可避免出现重症。

另据美国疾病管制暨预防中心（CDC）周三公布的数据显示，美国似乎正摆脱奥密克戎Omicron变异株引发的最新一波疫情。

法新社报导，美国官方数据网站显示，全美每日新增病例7天平均值已在1月13日达到高峰，当天数据约为79万5000例，疫情数字已开始下降。数据也显示，全美病例数仍远高于先前任何一次疫情激增时期，染疫住院人数正处于高峰。