专家称建议去北京冬奥会不要带手机电脑是认真的

“不要带着你的手机... ”,距离北京冬奥会只有几周时间，西方运动员被警告要对在中国土地上的骇客攻击风险保持警惕。

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据法新社今天报道称，北京冬奥会受到新冠病毒疫情的威胁，以及受到几个国家的外交抵制，现在被怀疑是骇客的天堂。这使2月4日至20日举行的北京奥运会充满了争论。

本周二，加拿大研究实验室Citizen Lab（网络安全问题专家）宣布，它已经在预计参加奥运会的数万名参与者使用的应用程序中发现了几个缺陷。这个名为MY2022的应用程序特别用于控制参与者的健康状况。他们将限制在北京设立的防疫“泡沫”设置中，以防止新冠病毒传播到中国其他地区。

这不仅包括运动员，还包括随团人员、高级官员和记者。

对公民实验室Citizen Lab来说，缺乏数据保护意味着黑客有可能获得用户的个人信息。

据研究报告的作者杰弗里-克诺克尔说：众所周知，中国为了实行政治审查和监控，破坏了加密技术。因此，我们有理由询问，该申请中的数据加密是否被故意破坏以达到监视目的。

作为回应，奥运会组委会告诉法新社，这些担忧 "没有任何证据"，MY2022中包含的信息将只用于奥运会。国际奥委会说，它委托的两家网络安全机构对该应用程序进行了测试，没有发现什么关键漏洞。

据法新社说，但这些保证并没有说服澳大利亚、加拿大、美国和英国的奥林匹克委员会，他们都建议运动员把普通手机和电脑留在家里，只带一次性可抛弃式设备去北京。

据加拿大委员会说："我们已经提醒所有加拿大队成员，奥运会为网络犯罪提供了一个独特的机会，"并补充说，它已敦促其运动员保持高度警惕。在比利时和荷兰，媒体上周都报道了类似的建议。英国将为提出要求的运动员提供备用手机。澳大利亚说它将提供自己的Wi-Fi。

当然，也有国家似乎不那么担心：意大利和西班牙告诉法新社，他们没有发出什么具体建议。

但法新社说，共产主义政权已经建立了复杂的制式，被称为 "长城"的防火墙就能够阻止被视为敏感的在线内容。许多外国网络平台，包括推特、脸书、谷歌和YouTube，因此无法进入中国，除非他们使用规避软件（VPN）。

据国际奥委会宣布，北京奥运会的参与者可以通过中国联通运营商提供的Wi-Fi网络和他们的SIM卡使用未经审查的互联网。但澳大利亚一家IT安全公司Internet 2.0在最近的一份报告中称，由两个运动会赞助商提供的VPN和防病毒软件可以在用户不知情的情况下被用来收集数据。

外交官或商人访问中国时通常都不带他们平时使用的电话。

据一家销售智能手机保护软件的公司Lookout的工程师Bastien Bobe说：“中国的问题是当局强迫你在到达中国时就将中国的应用程序下载到你的智能手机上。而此应用程序一直在对你进行地理位置定位，但在手机桌面上你很难发现。”Bastien Bobe指出："这样的应用程序可以曾经是一个在发生恐怖袭击时为你的安全而定位的理由，现在它是因为新冠病毒疫情......"。

该报道称，根据在纽约的外交关系委员会的亚当-西格尔说法，“最好你就想着在封闭泡沫中连接Wi-Fi是不安全的，而且中国警察可以访问你的数据。”而互联网2.0的联合创始人罗伯特-波特说：警察国家对运动员是没有例外的。没有审查并不意味着没有控制。