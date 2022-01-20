中国称俄罗斯击碎的老旧卫星残片与中国卫星危险擦肩

据北京方面称，去年被莫斯科摧毁的俄罗斯卫星事件出现了新的状况：一块碎片与一颗中国卫星擦肩而过，差一点酝酿 "极其危险 "的事件。

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据法新社今天引述《环球时报》周二刊登的消息，指根据中国航天局（CNSA）空间碎片中心报告，中国清华科学卫星前天周二在太空与俄罗斯被摧毁卫星Kosmos-1408的碎片相遇，间隔距离仅有14.5米 "远。据同一消息来源称，中国航天当局将这一事件描述为 "极其危险"。

俄罗斯国防部在沉默了一天后于去年11月中旬承认，它在一次导弹试射中炸毁了苏联时期的一枚老式卫星Kosmos-1408。

美国当即谴责这次试射，美国说这次试射炸毁造成了碎片云，可能对国际空间站、站内人员和其他航天器造成潜在的危险。

据中国空间碎片专家刘京告诉《环球时报》，俄罗斯卫星碎片与中国航天器相距只10米左右的情况非常罕见。他说，但这次发生碰撞的可能性 "非常大"，理论上应该采取避险措施。

法新社说，这一事件是在上个月中国指责美国SpaceX公司的卫星也有可能引发类似太空相撞之后发生的。中国指控亿万富翁埃隆-马斯克创办的公司的航天器险些与中国空间站相撞，北京曾谴责这一危险对中国太空中的宇航员的安全构成了 "严重威胁"。

根据北京在12月初发送给联合国维也纳外层空间事务处的一份文件里说，中国空间站在7月和10月曾经两次不得不进行回避操作。

法新社说，中国推动雄心勃勃的太空计划，中国多为军事或民用目的发射观测和定位卫星，也向月球或火星发送探测器，并发展太空载人升空任务。