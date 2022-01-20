中国称美舰入南海遭驱离 美方否认

中国军方今天表示，美军勃克级飞弹驱逐舰“班福特号”（USS Benfold）“非法闯入中国西沙领海”，南部战区组织海空兵力跟监，并予以警告驱离，但此说法遭美国海军否认。美国海军第7舰队发言人蓝福特（Mark Langford）发表声明说：“中国关于这次任务的说法不实。”据美方声明指出，当时班福特号正进行“符合国际法”的航行自由作业；其后这艘军舰“继续在国际海域进行正常作业”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国人民解放军南部战区表示，班福特号未经中国政府批准，“非法闯入中国西沙领海”，侵犯中国主权，因此组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。南部战区还表示：“我们严正要求美方立即停止此类挑衅行径，否则将承担由此引发不测事件的严重后果。”

美国海军则否认班福特号遭警告驱离的说法，但似乎证实了这艘军舰的确在此海域行动。美方表示，这次任务反映了美国海军致力于捍卫航行自由。美国海军第7舰队发言人蓝福特（Mark Langford）发表声明说：“中国关于这次任务的说法不实。”

中央社说，美国海军经常在南海执行这样的任务，以挑战中国的领土声索。据美方声明进一步指出：“美国正在捍卫每个国家在国际法容许下的飞行、航行和作业权利，一如班福特号本周的作法，中国的任何不同说法都无法吓阻我们。”