促进生育 中国官方罕涉晚婚议题

中国国家卫生健康委官员周四表示，婚姻推迟增加了女性终身不婚的可能性，进一步抑制了生育水平。此外，研究人口与发展的专家指出，中国目前仍然处在人口红利的“机会窗口期”，但是这个窗口期即将关闭。中国此前长期推行计划生育，提倡晚婚晚育。

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据路透社今天报道说，中国官员称婚姻推迟增加女性终身不婚可能性。据中国国家卫健委人口家庭司副司长杨金瑞在新闻发布会上称，“婚姻推迟增加了女性终身不婚的可能性，进一步抑制了生育水平。同时，生育意愿持续走低，” 他表示，育龄妇女平均打算生育子女数，2017年调查为1.76个，2019年调查为1.73个，2021年调查降到1.64个。国家卫健委将指导各地组织实施好三孩生育政策，研究出台更多积极生育支持措施。

中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健在同场发布会上指出，中国现在的出生人口下降，实际上在0-14岁少儿人口这块比例还会继续下降，同时老年人口比例上升迅速。他表示，中国的生育率下降比较迅速，特别是一孩总和生育率下降抵消了二孩总和生育率上升的效果，这是群众生育意愿走低、婚育年龄推迟、新冠肺炎疫情冲击等因素共同影响的结果。

对于未来一段时期，他表示，1981-1997年间高出生队列仍是中国育龄妇女的主体，但后续进入育龄期的妇女数量在缩减，由此导致育龄妇女总数持续下降，内部年龄结构趋于老化，尤其是20-34岁生育旺盛期育龄女性规模在2030年前下降明显，这将给出生人口带来较大下行压力。

中国公布三孩政策后，从发布的数据看，少子化、老龄化现象仍在继续。为鼓励生育，中国多地已延长产假30-90天，增加普惠托育服务发展、计划生育家庭权益保障等条款。浙江将构建育儿友好型社会作为重大改革举措纳入共同富裕先行示范区建设，苏州市则计划财政投入4亿元用于促进普惠托育发展等。

中国统计局周一公布，2021年末大陆31个省区市总人口为14.126亿人，比上年末增加48万人；全年出生人口1,062万人，人口出生率进一步降至7.52‰；人口自然增长率为0.34‰，是该数据发布以来首次跌破1‰。此外，中国日前还发布了“十四五”（2021-2025年）公共服务规划和要素市场化配置综合改革试点总体方案。