北京5天增9例本土确诊 冬奥有压力

北京新冠肺炎病毒疫情严峻，自15日通报1例本土确诊后，5天内共通报9起病例，涉及Omicron或Delta病毒变异株，而且分散于海淀、朝阳、房山及丰台区，至少有3条传播链。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，北京新冠病毒疫情严峻，自15日通报1例本土确诊后，5天内共通报9起病例，涉及Omicron或Delta病毒变异株。

15日北京通报于海淀区有1例本土确诊病例，感染Omicron病毒变异株，是北京首次出现该变异株。18日通报该病例的母亲及单位的同楼层同事也确诊。另外朝阳区也有1例阳性病例，感染Delta病毒变异株。19日北京通报新增5例阳性病例，其中4人为同一单位的冷冻库装卸工人，另1人为密切接触者，一起从事冷冻库装卸工作，其中3人验出Delta变异株。他们当中2人居于房山区企业宿舍同一房间，3人居于丰台区。

迄今北京此轮疫情已波及4个区，而且涉及最少3条传播链。

据中国新闻周刊引述中国一名病毒学家分析，该5名冷冻库工人感染源头应该来自该冷冻库，很可能其中1人先感染，再传染其他人。但迄今北京当局未公布该5名冷冻库工人所装卸的货品流向，是否已传播至新环境或其他人。不过该病毒学家表示，出现这可能性的机率很低，除非这些病例平常很活跃，与很多人有密切联系，否则病毒不大可能一下子透过冷冻库方式广泛传播。但不能确定会否再出现新病例。

该病毒学家又指，于海淀区发生的病例，迄今扩散传播风险很小，但于朝阳区出现的病例值得警惕。据中国疾控中心副研究员张宇日前表示，仍在调查朝阳区病例的感染源头，在其周围肯定还有其他感染者，但应该不会太多。