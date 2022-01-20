拜登以时机未到为由拒绝放宽对华关税 北京不高兴

美国总统拜登称说，“我希望能够说中国正在履行承诺，或履行更多承诺，并能够取消一些关税，但时候还未到，”中国商务部周四对此回应称，中方始终认为取消加征关税有利于中国、美国和世界。据美国总统拜登说，他知道一些商业团体吵着要他开始解除特朗普对数千亿美元中国进口商品征收的最高25%的关税。

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据路透社今天报道称，拜登称放宽对中国关税的时机未到，中国商务部周四对此回应称，中方始终认为取消加征关税有利于中国、美国和世界。据中国商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上说，“特别是在当前通胀形势下，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。”

美国总统拜登周三表示，就取消美国对中国商品的关税做出承诺还为时过早，但美国贸易代表戴琪正在着手解决这一问题。“我希望能够说中国正在履行承诺，或履行更多承诺，并能够取消一些关税，但时候还未到。”

路透社说，美国前任美国总统特朗普与中国签署一项第一阶段贸易协议，中国承诺在2020-2021年的两年时间内增加采购2,000亿美元的美国商品与服务，目前中国采购金额远低于承诺，如何处理这个落差目前仍不明朗。

根据彼得森国际经济研究所汇编的数据，截至2021年11月，中国的购买量仅达到目标的60%左右。美国统计局预计下周公布12月数据。

拜登说，他知道一些商业团体吵着要他开始解除特朗普对数千亿美元中国进口商品征收的最高25%的关税，这也是戴琪正在研究这一问题的原因。但拜登说，鉴于中国未能提高采购，现在推进解除关税为时尚早。

路透社说，中国上周表示，它希望美国能够创造条件，扩大贸易合作。