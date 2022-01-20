朝经济窒息迫重启中朝边界列车 中国货再度入关

周一(17日)，平壤自2020年年中以来首次在与中国的边界上策划了一条没有“人身接触”的过境列车。 在国际制裁下，并在面对新冠病毒下采取孤立策略，以至于现今朝鲜政权下，什么都缺。

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这是自2020年以来的首次。周一（17日），在金正恩政权授权下，一列满载中国商品的火车越过边界，入境来推助因完全孤立一年半而整个完全窒息的朝鲜经济。

由于意识到其医疗领域无能力应对新冠病毒疫情，平壤政权于2020年3月下令完全关闭其边界，以避免可能被该病毒感染的人抵达朝鲜。

接着在8 月，朝鲜在与中国的主要边境口岸停止了货运列车的交通，从而剥夺了其原材料的出口，以及药品的供应、基本食品及其工业关键部件所产生的收入。 .

空无一物的朝鲜列车出边界前往中国

根据日本电视台播放的画面，显然中朝两国政府在想到会看到奥米克戎变种病毒的散播即感到瘫痪，因此也就精心策划了一个没有任何“人身接触”的情况下的穿越边境运输。

因此，一辆中国火车头于周日早上离开丹东市，越过横跨两国边界河鸭绿江上的中朝友谊大桥，前往朝鲜俾能拖拽约有15节的朝鲜空火车厢。

这个中国火车头也就把这列朝鲜空火车厢队托运到中国 。

本周一早上7点左右，这辆列车接着采取相反方向的路线开向朝鲜这边的新义州，在那里，朝鲜政权去年建立了一个大型的货物“消毒”中心。

平壤方面继续在其官方媒体上声明，自新冠病毒爆发以来，朝鲜境内没有发现任何一起新冠病毒感染案例。

被麻醉昏迷的中朝贸易：如果本周末的铁路交通往来活动用来重启这种所谓《受保护》贸易的技术测试，那么它或者标志着两国之间的一种更规律商业流动的恢复。在新冠病毒危机爆发前，朝鲜大部分的对外贸易都经过这个边境哨所。

根据韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）的数据，2019年中朝两国贸易总额约略超过30亿美元。

史汀生中心的一名朝鲜经济专家本杰明·卡策夫·西尔伯斯坦 （Benjamin Katzeff Silberstein） 在一份报告中评论说：“但是，有必要等待接下来的几周或几个月来确认这确实是一项新政策。”

这名学者提醒说：“暂停对中国的出口给朝鲜造成了重大的困难；同样地，停止从中国进口也造成朝鲜数种工业的不稳定。”

美国天主教大学韩国问题专家 Andrew Yeo 教授也肯定地说：“鉴于奥米克戎变种病毒的快速传播力，以及中国对在北京冬奥会前唯恐病毒会进一步扩大传播，我真的不认为北京会急于推动恢复双边贸易。相反的，比较是朝鲜本身需要储备物资。”

朝鲜现今比以往任何时候都更加孤立，它缺乏汽油、轮胎、谷物、食品，甚至医疗产品。

遏制粮食短缺

12 月 31 日在平壤举行的朝鲜劳动党会议闭幕会议上，金正恩解释说，朝鲜应努力解决人民所遭受的长期粮食短缺问题，并再次鼓励朝鲜人民努力实现经济自给自足。

金正恩的这一讲话似乎证实了这位独裁者不相信国际社会近期内会放松对朝鲜的制裁，2010年代中期以来开始的这项国际制裁抑制了朝鲜的经济成长，以及其在弹道导弹和核计划发展的加速。

由于未预见与华盛顿举行新一轮谈判，朝鲜还恢复了对新导弹的定期测试。 本周一，朝鲜军方策划举行了一项在不到三周时间内的第四次导弹发射测试。