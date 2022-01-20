欧洲议会谴责香港自由恶化 呼吁制裁官员抵制冬奥

欧洲议会周四通过香港基本自由遭受侵害相关决议，强烈谴责香港人权及言论自由恶化，呼吁制裁相关官员，并敦促欧盟抵制即将举行的北京2022年冬季奥运会。

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中央社报道，欧洲议会周四公布香港基本自由遭受侵害决议案表决结果，以585票赞成、46票反对和41票弃权通过。

欧洲议会强烈谴责香港人权的恶化，包括集会和新闻自由遭到限制，欧洲议员们呼吁香港政府释放所有政治犯，并撤销对近年来被捕的所有和平抗议者的指控。此外，中国政府正试图将其威权制度对内对外合法化，决议敦促中国当局废除"国家安全法"。

此外，欧洲议会议员除敦促欧盟对镇压香港人权的官员实施制裁，并要求在外交和政治上抵制北京2022年冬奥会。

周四晚在进行表决前，多位欧洲议会议员发言力挺香港，斯洛伐克籍的欧洲议会议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）表示，香港一系列令人担忧的情势，表明中共正在扼杀热爱自由的人民的生命和灵魂，欧洲议会这项决议表明了与香港人民站在一起的跨党派强烈共识。

她呼吁欧盟对那些镇压人权者实施制裁，并审视欧盟-香港海关事务协定，支持联合国难民署对人权状况恶化问题召开特别会议，并重申必须将香港人权状况及中国对"中英联合声明"的承诺列入批准欧中投资协定的考量。她并敦促欧盟领导人拒绝出席北京冬奥会，声援遭中国经济胁迫的立陶宛，借此展现保护欧盟统一市场。

欧洲议会对中关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，香港目前超过150名民主人士及记者有牢狱之灾，欧盟必须对中国所为采取行动，从中国经济胁迫立陶宛的案例中，已证明中国愿意打破一切国际规则来追求其霸权的帝国目标。

立陶宛籍的欧洲议员奥弗斯（Petras Auštrevičius）则指出，中共的强大统治导致对反对者的政治迫害日益严重，民主结构系统性地瘫痪。欧盟必须立即采取坚定的行动，阻止中国对立陶宛和国际公司的持续胁迫政策。

而欧盟执行委员凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）发言时强调，2021年香港局势正在恶化，国家安全法被用来扼杀政治多元化以及人权和基本自由。中国声称香港发生的事情是内部事务，欧盟对此表达不同意，因欧盟与香港有很密切关係。

凯瑞亚基德斯表示，当前在香港发生的事情显示中国违反其国际承诺，"中英联合声明"承诺维持"一国两制"。她最后重申欧盟将继续支持香港人民，但并未说明会采取什么措施。