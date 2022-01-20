法媒追问为何不断交立陶宛 中国低调答盼回一中立场

北京因立陶宛台湾代表处名称问题而降低与立陶宛的外交关系，法国媒体近日追问“中国不与立陶宛断交是否因害怕欧盟做出反应？”中国驻法大使回应说，希望立陶宛回到坚持一中原则的立场。

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据中央社报道称，据中国驻法国大使馆官网，中国驻法大使卢沙野17日接受法国24台（France24）采访时，针对中国与立陶宛的外交关系，作出相关回应。

法国24台提问说，“台湾近期在欧盟成员国立陶宛设立代表处，名称使用‘台湾’而非常用的‘台北’。随后中国决定降低与立陶宛的外交关系。欧盟指责中国对立陶宛采取贸易报复措施。但中国并未与立陶宛断交，是不是害怕断交会引发欧盟层面的后果？”

卢沙野回答表示，欧盟坚持奉行一个中国政策，立陶宛所作所为违背了欧盟在涉台问题上的统一立场，给欧盟制造了麻烦。中国政府做出的反应是正当合理的。他说，“我们必须确保所有与中国建立外交关系的国家都恪守一个中国原则。当然，目前为止，我们只是降低了与立陶宛的外交关系级别，并没有断交。”

法国24台追问，“为何不断交？是害怕欧盟可能做出反应吗？”卢沙野回应说，“不是害不害怕的问题，而是要表明对立陶宛公然违背一个中国原则的坚决反对。我们始终对立陶宛人民怀有友好感情。希望立陶宛政府纠正错误，回到坚持一个中国原则的正确立场上来。”

法国24台再问，有消息指台湾正与欧盟针对商签双边投资协议进行谈判。台湾与欧盟若达成协定是否会触及中方的红线？对此，卢沙野表示，“中方坚决反对与中国建交的国家和组织与台湾当局进行官方往来”。

据该报道，至于“如果他们这样做了，对您来说是否触及红线”的问题，卢沙野说，“我们反对台湾当局破坏中国与欧盟关系的行动”。