美媒：冬奥会临近中国以国家安全为由拘押知名人权活动人士

中国有关部门羁押了自由言论倡导者杨茂东和维权律师谢阳，在北京举办冬奥会前几周，悄然加强了对异见人士的打压。华尔街日报说，本届冬奥会是近些年来政治意味最浓厚的一届。

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据该报道称，冬奥会临近之际，中国以国家安全为由拘押知名人权活动人士。

据杨茂东的姐姐杨茂平说，1月12日，杨茂东的妻子在美国因癌症去世两天后，自由言论倡导者杨茂东因涉嫌煽动颠覆国家政权罪在南方城市广州被正式拘留。杨茂东的笔名是郭飞雄，在过去的一年里他被禁止离开中国。有关部门拒绝了他的请求以及朋友和家人的恳求，即允许他出境在妻子生命的最后几个月陪伴她。朋友们说，他们在12月初就与55岁的杨茂东失去了联系，直到本周一，警方才正式向他的家人确认他被拘留。

杨茂东的姐姐杨茂平说，“我很失望，甚至绝望。” 她还表示，警方一直未明确给出他被拘留的原因。

49岁的谢阳是一名律师，曾处理过与宗教和土地权有关的政治敏感案件。据谢阳的家人说，他于1月11日被拘留，罪名也是涉嫌煽动颠覆国家政权，目前被关押在南部城市长沙。

人权活动人士认为，这两人被拘留与即将于2月4日召开的2022年冬季奥运会有关，而这届奥运会一直笼罩在对中国人权记录的批评声中。

总部设在华盛顿特区的组织中国人权捍卫者(Chinese Human Rights Defenders)的高级研究人员Renee Xia说，可以想象中国各地的相关部门正在先发制人地加强控制，以打击任何潜在的异议和批评。

该报道称，在被问及上述拘留事件时，国际奥委会(International Olympic Committee)称其认真对待人权问题，但“既没有权限也没有能力改变一个主权国家的法律或政治制度”。国际奥委还称，“考虑到奥运参与方的多元性质，国际奥委会必须在所有国际政治问题上保持中立”。

中国政府在2008年北京夏季奥运会前夕也曾对异见者和活动人士施加压力，不过当时对一些批评者而言仍有一定的空间。在国家主席习近平的领导下，中国对异见的容忍度越来越低，不仅加强了对媒体和互联网的控制，还对该国偏远地区的少数民族开展了同化运动。

美国、澳大利亚和英国已经表示，政府官员将不会出席2022年冬奥会，以抗议习近平对待少数民族的做法和其他涉嫌侵犯人权的行为。活动人士团体已经向奥运会赞助商和其他全球品牌施加压力，要求它们与本届冬奥会保持距离。

中国拒绝接受对其人权记录的批评，称这是对中国内政的干涉。中国外交部提出抗议，称这些批评企图将奥运会政治化。

据该报道说，六四事件学生领袖王丹在回应杨茂东和谢阳被拘留事件时说，故意使用这种强硬手段是为了警告体制内外可能的反对者，告诉西方中国不会在人权问题上妥协。他表示，国际社会应该以更强硬的方式进行回应。