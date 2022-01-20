路透社：美国研讨加速交付F-16新战机给台湾

路透社报道，美国官员表示，美方正在寻求加速交付新一代崭新F-16战机给台湾的方法，以强化台湾空军回应中国军队恫吓的能力。

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路透社独家报导，这些匿名官员表示，美方究竟该如何加速交付由洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造、配备新性能的F-16 Block 70战机给台湾，他们目前还没想出解决之道。

路透社援引一名熟悉内情的消息人士说，美国政府尚未要求洛克希德马丁公司改变交付时程。美国国务院拒绝就此事向路透社置评。

目前预定交机时程为2026年年底前。

消息称，在台湾空军频频升空拦截中国军机之际，一名台湾高官表示，台湾政府曾私下向拜登政府表达希望加快交付速度。

因任务变多，代表战机耗损也越多，而F-16在空中战斗、空对地攻击等方面具备高度机动性。

美国2019年通过总额80亿美元的对台军售案，当中包括66架崭新F-16 C/D Block 70战机，台湾如果接收这批新战机，到2026年含旧机型的F-16总数量将超过200架。

根据专家说法，任何加速交付新战机的行动，最终取决于拜登政府是否认定台湾防御需求比其他美国盟友和伙伴更为紧急。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）说："这要看拜登政府的决定，他们必须决定来自中国的威胁，比起来自伊朗或俄罗斯人的威胁更重大"。