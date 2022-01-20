阿富汗/政治

阿富汗女权活动人士谴责塔利班的镇压行为

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Taliban fighters take part in the military street parade in Maymana 塔利班
Taliban fighters take part in the military street parade in Maymana 塔利班 Elise BLANCHARD AFP
作者： 流芳
5 分钟

阿富汗塔利班自去年8月重掌政权以来，该国妇女处境发生了很大变化。1月20日星期四，阿富汗女权活动家向法新社披露：继数天前举行的示威活动遭到塔利班催泪瓦斯驱散后，她们不得不选择躲藏以保护自身安全。她们同时揭露了塔利班日益增长的镇压行动。

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周日，阿富汗捍卫女权的活动人士再次举行了示威活动，塔利班武装人员向20多名参加游行的活动人士喷洒催泪瓦斯，驱散了示威者。一些人随后受到跟踪。至周三晚间，至少有一名示威者遭到逮捕。四名活动人士表示：她们的行动已成为受到警察突袭的目标，她们对自身安全深表担忧。另外一名示威者在社交网络平台发布了自己惊慌失措的视频，当时塔利班武装人员正在敲她的房门。周四，有两名曾参与周日示威的活动人士处于失联状态。法新社联系了塔利班政府发言人，却没有得到任何回应。

虽然塔利班声称：与1996至2001年的上一次统治相比发生了很大变化，并实现了自身的现代化，但是自8月重新掌权以来，塔利班逐渐将女性排除在公共生活之外的做法，引发国际关注。如今，阿富汗妇女在很大程度上依旧被排除在公共就业之外，在没有男性亲属陪同的情况下不能长途旅行，大多数女子中学也处于关闭状态。

为了维护自己的权益，阿富汗女权活动人士经常在喀布尔举行示威，并活跃于社交网络平台，不过，其中一些人强迫自己经常、甚至每天都要换住所，定期更换电话号码，以确保自身安全。

继周日的示威活动之后，非政府组织“人权观察”对塔利班的“暴力镇压”进行了谴责。该组织表示：镇压行动“标志着塔利班当局以”令人震惊的非法行为在“极力阻止该国的和平抗议和言论自由行动。

还有一些迹象表明：塔利班政权正在加紧镇压：近月来，多名阿富汗记者遭到逮捕；1月初，一名公开批评政府的大学教授遭到四天监禁。随后，随着一场呼吁释放这名教授的运动在社交媒体的展开，他最终获释。

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