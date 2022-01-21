一家美国民调结论说中国政府信任度全球第1

“爱德曼全球信任度调查报告”日前发布结果显示，中国政府人民信任度高达91%，位居调查国家中第1位。专家分析，在中国做民调必须获得批准且被监视，该份调查细节交代不清。对此调查结果，纽约城市大学政治学教授夏明认为，若要检验这一民调中提到的美、中对比，只需要稍加动脑就会发现其中的问题。如果把两国边境全部开放，到底是美国人蜂拥而至要到中国去居住，还是中国人蜂拥而至要到美国居住，这是简单的脑力实验。

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据中央社今天引述消息报道称，“爱德曼全球信任度调查报告”（Edelman Trust Barometer）是在去年11月对28个国家、3万6000多名受访者进行调查的结果，询问受访者对他们国家的政府、企业、非政府组织、媒体这4大社会部门的信任度。

调查结果显示，中国受访者对中国政府信任度为91%，比去年上升9个百分点；而美国受访者对美国政府信任度只有39%，比去年下降3个百分点。综合4大社会部门的总信任度，中国为83%，而美国只有43%。

据爱德曼本人说，今年的信任调查报告显示，最大的输家是德国、澳大利亚、荷兰、韩国和美国；最大赢家是中国、阿联酋、泰国。

不过，就中国政府信任度全球第1，分析批评调查细节交代不清。据中央社今天报道称，“爱德曼全球信任度调查报告”日前发布结果显示，中国政府人民信任度高达91%，位居调查国家中第1位。专家分析，在中国做民调必须获得批准且被监视，该份调查细节交代不清。

报道引述美国之音（VOA）消息，前美国律师协会法治项目中国主任虞平说，在中国做这种调查，条件是不理想的，因为中国政府禁止外国人在中国做民调。若要在中国做民调必须获得政府批准，并在它的监视下进行，爱德曼公关顾问公司（Edelman）这份民调对这些细节都没交代。

纽约城市大学政治学教授夏明表示，基本信奉自由主义传统的国家，投票率和信任度就是会降低；只有一个政党的威权国家，其政府是有意识地培植社会对国家的高度依赖性或有组织的依附性，这一点是根本的差异。夏明说，若要检验这一民调中提到的美、中对比，只需要稍加动脑就会发现其中的问题。如果把两国边境全部开放，到底是美国人蜂拥而至要到中国去居住，还是中国人蜂拥而至要到美国居住，这是简单的脑力实验。

爱德曼公关顾问公司执行长爱德曼（Richard Edelman）当时在调查报告发布记者会上说，值得信任国家的蓝色行列中没有一个是民主国家，中国人民和美国人民对政府信任度的差距是从未见过的最大差别。爱德曼说，今年的信任调查报告显示，最大的输家是德国、澳大利亚、荷兰、韩国和美国；最大赢家是中国、阿联酋、泰国。

据美国之音说，爱德曼国际公关公司在全球，包括亚洲、欧洲、非洲、中东、拉丁美洲运作。在中国的北京、广州、香港、上海、深圳都设有办公室。