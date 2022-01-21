不许恶意还乡 惹怒无数人

图为新华社发布的2007年1月16日人们在杭州火车站排队购买火车票返乡过春节的照片。 荣景不再，中国目前采取严厉的清零政策，许多外地人春节回家探亲难上加难。

中国领导人习近平的清零政策，迫使各级官员为了保乌纱帽层层加码，采取越来越极端的防范措施“比狠”，封街、封区，封城，各地互封，这两天引爆网络的是河南周口市郸城县长董鸿在视频上对准备回家探亲的乡亲们发出的警告，不要“恶意返乡!”

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中国新春佳节即将来到，无数在外地辛劳工作一年的人盼望在年底前返回家乡，与亲人团圆，一起过年。如同中国不少地方，河南多地执行低风险去返乡报备，中高风险区劝返，部分地市更实施14+7+7隔离，郸城董县长更上一层楼，7月20日视频警告乡亲们不要“不听劝阻，恶意返乡”，威胁：“你只要返回，先隔离再拘留”。

这句恶狠狠的话在网络炸开了，许多人随即联想到了一系列的官方话语：比如“恶意上访”，“恶意讨薪”，“恶意提问”以及指责海外留学生或华人回国探亲是“祖国建设你不在，万里传毒你最快”。

互联网是有记忆的：中国驻俄罗斯大使张汉晖2020年4月17日在网络与华侨华商中国留学生线上交流时扬言：有国人闯关回国输入病毒令人不齿!

1月21日，媒体转发的澎湃新闻『‘恶意返乡’言论引热议』相关报道下，评论区几乎是清一色的谴责：

我待家乡如初恋，家乡待我如罪犯!

以前，乡愁是一张船票。现在，乡愁是一张核酸证明。我在这头，故乡，就在那头吧，别回这头。

蓄谋回家，恶意返乡，结伙乘车，过年未遂。

一点没错，西方国家恶毒攻击我们的制度，可我们一些水平很差的基层干部恰恰就这么干了，真不知道他是蠢还是坏，或者本来就是西方的卧底，反正我感觉是故意的。

恶意返乡，恶意上访，都是不作为贪官污吏恶意扣过老百姓冠冕堂皇的说辞。皇帝的新装里面的皇帝。把老百姓当看不见的傻子。

又回到了文革时代！中国无愧于世界工厂，尤其是帽子工厂！“恶意返乡”，我佩服该词的发明者！那我也抄袭发明一个“恶意政策”，发明者你推行的就是恶意政策。

昨日入城市， 归来泪满襟。 本是骨肉情， 翻脸不认人。

一边担心病毒，一边担心拘留，没病也会吓死

别用土匪般的行为对待民众还狡辩，别用疫情蒙蔽民众的双眼，别用你们的旱涝保收宣扬形势一片大好 很多都是用愚民 懒政 憜政 不作为而层层加码（有具体详细的惩戒条例吗？）等等 还成为你们宣扬的丰功伟绩

在推特上也有许多热议，有人不解地质疑：恶意返乡这四个字让人错愕不已，多少人在外劳碌奔波类似累活就等着春节放假回家，跟家人团聚共度春节，这有什么恶意。

曹天写道：“此番话让天下所有的辛劳一年，想早点回家的人，都感到彻骨寒冷。这是新年我听到的最恶毒的话，比病毒毒百倍。”

与此同时，网上盛传日本在华企业佳能关闭在中国珠海的工厂的消息，员工失业补助不设上限，工龄达到10年可拿30万，远高于国内企业。今日头条刊文批佳能这样做“扰乱了国内市场环境”，“有故意挑拨离间的嫌疑”，也被网友讥讽为“佳能关厂，警惕西方‘恶意赔偿’”。