中国一眼看着台湾 另一眼盯着乌克兰

中国一只眼睛看着台湾,另一只眼睛同时盯着俄罗斯大军开到国门口的乌克兰局势之变化。双眼忙不迭地的北京，正密切关注这份看似考验美国总统的乌克兰烫手档案，同时也拿来参考、模拟它在亚太地区前线的可能战略。

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中国这条龙蹲伏在远处，仔细观察俄罗斯如何向美国操作乌克兰的举动，看着这只北极熊如何把糖衣丸高举悬吊到到美国总统乔·拜登面前晃呀晃的，赞叹佩服啊！

根据法国费加罗报近日这篇报道指出，中国主席习近平将于 2 月 4 日在北京冬奥会开幕式上接待俄罗斯总统普京，在这个华盛顿与这些专制政权之间新的“冷战”的时刻，习近平与他的“老朋友”紧密站在同一队伍。

克里姆林宫的主人将成为自新冠疫情爆发以来第一位有权可以和中国国家主席进行实体会面面的外国领导人，同时也在全面与西方国家强硬对峙情况下，也戏剧性地展现北京与莫斯科的关系紧密。习近平在12月15日上一次的视频会议上说： “世界进入动荡变革期，中俄关系展示出新的生机活力 ...” ，而当下，普京的大批军队集结在乌克兰的大门口。

克里姆林宫表示，在奥运会开幕式期间，普京将向这个第二世界经济体的领导人“简要介绍”“俄罗斯-北约关系”以及他与白宫的谈判情况，并将从乌克兰平原到台湾海峡，划出一条反西方战线，寻求中俄各自的势力范围。

台湾档案与乌克兰的相似之处 中国官方对乌克兰危机采取外交谨慎态度，拒绝在远离其边界的这个“欧洲”档案上表明立场，这也全然显示其与莫斯科的接近。但悉知共产国家的战略家们正在密切关注这个看似考验美国总统的烫手档案：乌克兰危机，同时也可拿来参考他们在亚太地区前线可能的战略。

北京大学教授时殷弘评论指出：“中国处于观察的位置”，中国看到拜登在面对其两个竞争对手下面临压力，中国并非不高兴。

个乌克兰危机也给了亚洲巨人中国的喘气机会，因为自从美国民主党政府上台以来，中国就成为了美国有条不紊“遏制”战略对付的标靶。

更好的是，北京正在仔细审查普京的举动和白宫的反应，以吸取宝贵的教训，以便未来在邻国，推进其棋子。

北京卡内基-清华中心研究员赵彤认为：“中国正在密切关注这场危机，因为它想向俄罗斯学习一些可以借鉴用在处理台湾问题的策略。”

去年10月，当中国人民解放军（APL）出动了创纪录数量的飞机靠近民主台湾防空领域飞行区，导致台湾海峡局势紧张升级之际，习近平再次提醒说：台湾与大陆“统一”是“不可避免的”。

从北京看，台湾的档案与乌克兰的档案有相似之处，而且对于中国共产党来说有一个更沉重的存在负担。它在历史上一直被认为是“祖国”领土不可分割的一部分，但它的重返中国大陆，也遇到了美国军事保护的阻碍。

这正如同普京面对乌克兰，习近平的挑战是要让美国置身事外，恐吓这个拥有2300万人口的小岛，让它最终落入中国的势力范围，就像一颗成熟的果实。

普京在战争进展过程中采取的平衡戏码，如果在乌克兰问题上得到回报，可能会鼓励中国未来在台湾海峡秀肌肉。在这种情况下，普京对乌克兰的演习，挥舞着军事威胁和对话的提议，为中国领导人提供了一个真人角色扮演的教科书案例，让习近平可以测试美国和准备应对可能出现的危机情景。赵彤解释说：“中国经理人长期以来对俄罗斯战略家保存着敬意，他们认为俄罗斯是国际象棋冠军，是能从相对弱势的位置获得对方让步手法的大师。”

在这种情况下，普京对乌克兰的演习，挥舞着军事威胁和对话的提议，为中国领导人提供了一个真人角色扮演的教科书案例，让习近平可以测试美国和准备应对可能出现的危机情景。赵彤解释说：“中国经理人长期以来对俄罗斯战略家保存着敬意，他们认为俄罗斯是国际象棋冠军，是能从相对弱势的位置获得对方让步手法的大师。”

就像莫斯科对北约一样，北京担心台湾舆论在蔡英文总统的支持下无可救药地背弃中国，依偎在美国的安全保护伞下，从今往后就公开部署军力，并得到日本越来越多的支持，甚或或澳大利亚的支持。

去年11月，拜登公开宣布美国“保卫台湾”的决心，与前任特朗普所表现出的“战略模糊”背道而驰。北京大声表明要入侵台湾的威胁 ，但随着其在台北的博弈逐渐减弱，以及主张支持两岸和解的国民党在12 月以来的几项选举投票结果的失败而进一步恶化，它掩盖了其日益增长的紧张情绪。

由于现在政治上无牌可打，北京正就努力把先前未用上的军事压力超速施展，以便能够像俄罗斯一样打出恐吓牌。

普京在战争进展过程中采取的平衡戏码，如果在乌克兰问题上得到回报，可能会鼓励中国未来在台湾海峡秀肌肉。

中国军事行动规划人员也一直在关注俄罗斯的其他行动，例如入侵克里米亚，这给中国模仿的范例可能就是进攻靠近大陆的台湾金门岛或东沙岛。

面对新冠病毒及经济成长的下半旗，这位自毛泽东以来最专制的领导人如今把自己的政治生命的延续押宝在2022年的稳定上。俄罗斯对乌克兰的动武，提供了一个容易推动开火的机会，这样美国也就会被困在西方国家领土的战线上。但在对习近平的政治前途至关重要的一年开始之际，由于国内在疫情和经济方面的困难越来越多，北京似乎还没有准备好冲破这一可利用的缺口。 时殷弘认为：“没有迹象表明中国想利用乌克兰危机对台湾采取重大行动。 她面临着太多的内部挑战，它首先要在奥运会上取得成功。”

在奥米克戎新冠病毒的威胁下，中国将举行著名的国际冬奥会国际，再几个月后，中共将召开第二十届党代表大会，习近平将试图能够全力不分享的情况下夺取第三个任期。

面对新冠病毒及经济成长的下半旗，这位自毛泽东以来最专制的领导人如今把自己政治生命的延续押宝在2022年的稳定上。但乌克兰危机的结果将提供一个宝贵的晴雨表，以衡量西方国家在面对肆无忌惮的专制政权攻击时，能够湿地捍卫他们的立场和价值观。

五角大楼在 2021 年曾肯定指出入侵台湾对于中国并非“迫在眉睫”，但乌克兰危机提供了“考验”一个饱受内部分歧困扰的美国的机会；美国面临的是两个比以往任何时候都更加团结的对手。