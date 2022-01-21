伊朗参与俄罗斯中国大规模海上军演

伊朗、俄罗斯和中国于 1 月 21 日星期五开始在印度洋举行为期2天的大规模联合海军演习，旨在加强海上“共同安全”，显示伊朗加强与俄罗斯和中国合作。

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伊朗、俄罗斯和中国于今天星期五凌晨开始在印度洋举行为期2天的3国联合海上军演，旨在加强海上安全，也是迄今为止这三个国家之间组织的最重要的联合军演。

伊朗革命卫队的军舰参加本次三国在海上联合演习行动， 三国分别派遣军舰，驱逐舰和直升飞机参与，进行海上火炮射击，舰船搜寻和救护等。本次海上演习的范围在印度洋北部约1万7前平方公里的海域，这也是从2019年以来三国之间第三次进行联合海军演习。

目前西方与伊朗在维也纳进行限制其核发展的谈判，但进展缓慢。而俄罗斯对乌克兰的军事威胁也导致与西方国家紧张关系。

伊朗强硬派的新总统莱希上任以来努力深化与中国和俄罗斯的关系，本次海上联合军演之前他周四刚刚结束对俄罗斯的正式访问，宣布德黑兰与莫斯科将签署一项20年合作协议，加强双边关系以及区域和国际安全。

此前中国和伊朗宣布两国开始执行25年战略合作协议。

目前伊朗完全转向俄罗斯和中国，并希望在所有领域加强与这两个国家的关系合作来应对美国和西方。