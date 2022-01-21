全港中学下周起停面授课 所有学校一个月后行疫苗气泡 进入者均须打针

为防止武汉肺炎新一波的Omicron疫情在学校扩散，香港教育局宣布，全港中学须于下星期一或之前，暂停面授课堂及所有校内活动，直至农历新年假期(约2月8日)完结；中学六年级因正处于准备全港公开试的关键时刻，可面授课堂半天。另外，所有学校及补习学校的教职员、在校园内提供服务人士及访客，由2月24日起须接种一针疫苗，方可进入学校，教职员不遵从可当旷工论。

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香港昨(20日)天单日新增14宗感染个案，有一宗源头不明，令本周源头不明个案增至三宗。另昨日二十多宗初步确诊个案中，亦有三宗未确定源头，卫生防护中心传染病处主任张竹君不回应是否疫情失控，只是说，现时「有大爆发风险」，因为检疫酒店交叉感染群组引发的公共屋邨「逸葵楼」超级传播，大厦内有15名居民及1名保安染疫，遍及11层的12个单位，分散不同坐向；加上早前确诊相关个案，显示有「不确定社区传播链」。

根据卫生署公布资料，截至昨日，在确诊和初确者中，21人为学生或教师，他们分布在18间学校或补助社。

因应上述情况，教育局同日公布中学停止面授课堂，与幼儿园至小学看齐。至于提供非正规课程的私立学校，亦即补习学校，局方亦要求暂停所有级别的面授课堂至2月7日。发言人解释，今次的决定是基于近日疫情转趋严峻，社区已有隐形传播，学校亦接连有确诊或初步确诊个案，师生需要强制检测甚至检疫。 中学校长会主席连镇邦表示，学界普遍理解暂停面授课堂的安排，他任职校长的香港青年协会李兆基书院，已接近完成所有考试，下周起会改为网课，并安排学生分时段回校领取试卷网上对卷，认为停面授安排对学校影响不大，但期望农历新年假后学生可回复正常学习生活。不过，福建中学附属学校校长徐区懿华在电台节目中表示，不同地区有不同情况，教育局应避免一刀切要所有中学暂停面授，转为网上授课，否则可能会忽略个别学生的需要。卫理中学校长蓝正思更忧虑，暂停面授课堂后恢复无期，影响学生的学习和社交。

至于疫苗气泡在2月24日推广至所有学校，教育局提醒，所有由学校直接雇用的教学及非教学人员，若只接种了一剂疫苗，须在下月24日的八星期内、即4月21日前，完成接种两剂疫苗。至于未接种疫苗但获豁免人士，则须每三天进行一次病毒测试。