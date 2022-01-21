孙力军政治团伙案疑点多

中纪委19届6次全会开幕前，北京宣布对前公安部副部长孙力军治罪，中纪委会议期间，播出了中纪委反腐片『零容忍』，第一集核心人物就是孙力军。中纪委全会20号闭幕了，公报说，“对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人毫不手软”。孙力军案似乎是这次全会的前奏，又是这次全会的注脚。

广告 继续浏览后续

孙力军一案被定性为“政治团伙案”，但如果去看新华社1月13日的报道，当局正式指控孙力军的罪名却是经济犯罪，比如贪污数额“特别巨大”，其中也有两个比较新鲜的罪名：操纵证券市场，情节“特别严重”，非法持有枪支，情节严重。并没有提到去年九月指控他在党内大搞团团伙伙，控制要害部门，严重危害政治安全等等，香港时评人林和立认为，以经济控罪掩盖政治问题是中共常用手法，目前中共内斗激烈，习近平可能不想把这件事与党内斗争扯上关系。

但问题是，“不入罪”的罪却在几乎同时间播放的中纪委“反腐片”『零容忍』第一集里成为显耀的大罪，『零容忍』抖出一个孙力军如何经营“小圈子”，为何铸造“政治团伙”的内情。政治评论员邓聿文分析，『零容忍』呈现的场景显然才是孙案的要害所在，而孙被起诉的那些罪名，不过是从刑法上坐实他的犯罪而已。

孙力军被抓之前是公安部副部长，在2020年4月19日落马前的2月份亲自前往武汉“查勘”，为习近平3月10访问疫区部署。3月5日孙还在武汉介绍两名女警“火线入党”。四月份，他突然被拉下马了，当时据传说他有向海外传递疫情消息，因此有了后来的“私藏私放大量涉密资料”罪名。这次当局新定的罪名，令人吃惊的一条是操纵股票市场，另一条是非法持有枪支，令人感到同样的荒诞。

孙力军是公安部副部长，公安部专门有人民警察携带枪支管理规定，作为警察头子之一，携带枪支，一般不应视为问题，更谈不上非法，为什么成了罪名呢，颇为蹊跷。孙当年为习近平访问武汉一路安排，保密兼保卫，只有最高层信任的人才会被允许这么做，担任保卫最高领袖的任务，持枪应该是正常的？否则如何保卫？由此成为一条罪名，显然孙已被视为对党的领袖构成危险的人物。 而真正让习近平忌讳的，从『零容忍』披露的信息看，不是孙力军非法持有枪支，而是他拥有一个“政治团伙”

这部片子依照习近平打击党内“团团伙伙”的逻辑，揭出了为什么孙力军最终让中共高层感到害怕的深层原因。『零容忍』一开局就披露了孙力军是如何经营自己的“小圈子”，如何“图谋更高的领导岗位”，还指他担任公安部副部长后有一个“争取要五年上一个台阶”的“十五年规划”，按照这个升官图，十五年后，孙力军是否就可进入“常委圈”了？但是这真的是孙力军的升官图吗，如此一厢情愿？

“团团伙伙”是习近平在党的重要会议上三令五申要严禁的，孙力军就被揭发有这样一个所谓“政治团伙”，而且盘踞“政法系统”，号称“政法五虎”，五虎者，孙力军，龚道安，邓恢林、王立科、刘新云。被指“在政法系统权高位重”：孙力军曾任公安部副部长；龚道安曾任公安部技术侦察局局长，上海市副市长、市公安局局长；邓恢林曾任中央政法委办公室主任，重庆市副市长、市公安局局长；王立科曾任辽宁省公安厅副厅长、大连市公安局局长，江苏省副省长、省公安厅长，江苏省委常委、政法委书记；刘新云曾任公安部网络安全保卫局局长，山西省副省长、省公安厅厅长。

四人的高升都与孙力军有密切的关系，四人最后都成了身居政法要位的人，自然被视为孙力军小圈子中的一员。有一个疑点，孙力军是四人中最年轻的，帮助“团伙”晋升的时候自己才是公安部的一个局长，他只是在2018年升至副部长，那时其他四人都已经晋升副省部级官员。孙为什么有那么大的能力，『零容忍』揭露他身居关键位置，有的送钱拉拢他，得到他的帮助推荐，有的是他倒贴钱，比如龚道安，他觉得龚道安前程远大。但有人指出，孙力军他做过公安部长、国务委员孟建柱的秘书，孟2012年进入政治局，担任政法委书记。孙力军利用自己曾经担任他的秘书的有利位置及建立的人脉，广泛网络。

『中国新闻周刊』引述中共中央党校教授竹立家分析称，“政治团伙案对党造成的损害更大，严重危害党和国家政治安全”，查处孙力军政治团伙案，消除了党内一大政治隐患。“从中共每次重要会议都要言必称“两个维护”看，消除了党内一大政治隐患，实际指的是消除了最高领导人习近平的一大政治隐患。

中纪委播放『零容忍』有点把孙力军或者他的小集团当作一个放大的靶子，拿来教育中纪委全体委员，震慑全党，让那些私下互相有联络的官员，当心了，弄不好就是孙力军的下场。从孙力军一案也可看出，习近平对保卫党中央的“刀把子”仍然严重不放心，

『零容忍』透露，原司法部部长傅政华一案还在进一步调查中，随着中共二十大临近，观察人士预计，习近平清理“政治团伙”不会放松。