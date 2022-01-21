年内第七间大学与学生会割席 教大指学生会缺代表性

在反修例运动略为平静后，被指在运动中扮演积极角色的大学学生会备受针对，最新是教育大学，校方以学生会连年以临时行政委员会(临政)方式运作，缺乏代表性，不再承认学生会地位，是过去一年来第七间大学与学生会割席。临政批评校方在未有咨询的情况下作出决定，过于仓卒，亦不合理。学生代表杨逸铭忧虑，校内日后没有组织表达学生意见，削弱学生在大学事务的参与。

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教大管理层昨(20日)午向全体师生发电邮宣布，会全面检视学生会的地位、管治及代表性，其间不承认其地位，暂停代收会费，并收回其会址、管辖校园设施及借用场地等权利，亦不会向学生会提供电邮及网络支持。学生会积存的900万港元储备须暂托大学财务处看管。

教大指出，学生会存在管理问题，已有四年未能组阁，须以临政的形式运作，未获学生授权，缺乏代表性，近日更得悉来届学生会依然未能组阁，须继续以临政形式运作，并准备修章，下调临政或临时编辑委员会基本干事人数至四人，进一步削弱其代表性，因此决定全面检视学生会的运作。

临政即晚举行记者会回应，指校方事前毫无咨询，该会也只是在中午前接获通知。以学生代表身分成为教大校董会成员的杨逸铭在席上指出，学生会是学生组成，校方未与该会商讨，没有资格指学生会没有代表性，而接管学生会事务的学生事务处更没代表性。

他反驳校方指控道，校方指学生会有管治问题，但过往从未提出此问题，遑论商讨之法，足证校方决定仓卒。至于临政的设立，亦符合章程，学生会仍在招庄，不明白校方为何指学生会会「断庄」，即使因少人上庄而考虑下调临政人数，也会经过公开讨论和学生同意。临政又促请校方不要动用学生会的900万元资产，临政会继续与同学商讨日后解决方案，方会继续与校方商讨。

杨逸铭表示，他的校董会成员身分不受校方是次决定影响，但没了学生会，他日后将缺乏途径搜集同学意见。他劝校方反思大学核心价值，并恳请同学继续关心社会事务、争取自身权益。 翻查公开资料，全港八间大学中，中文大学、香港大学、城市大学、理工大学、岭南大学及浸会大学已由去年初起先后不承认学生会或停止代收会费，只余科技大学仍未与学生会割席。至于校方未有不承认学生会的五间大学，现时只有理大的学生会仍有内阁，岭大学生会新内阁3月上庄，余下三间大学均以临政形式运作。

中大校方负责甄选各委员会的学生代表

事实上，自中大学生会不被校方承认后，学生会被迫于去年10月宣布「解散」和停止运作，校方随即以学生事务处接手学生会负责的相关服务，事务处前（19日）天向全校学生发电邮，邀请学生申请25个大学委员会的学生代表职位，而原本由学生会负责的提名过程，将改由学生事务处「协调」。

校方在电邮中订明，将根据四个准则筛选申请人，评分比例由高至低是职员推荐、相关课外经验、个人陈述申请理由，以及学业表现。有学生成员的甄选小组评审后，会向大学委员会提交提名名单，由后者保留任命提名人的最终决定权。

《中大学生报》在脸书指出，校方通告未有交代在过渡期间，现行学生代表在各委员会中的地位问题，亦不知日后能否重新享有自主，该报又担忧，学生代表的甄选改由非民选的官僚机构决定，日后学生代表投票时能否保持自由意志，顿成疑问，令学生更难监察学生事务和校政。