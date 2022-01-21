拜登与岸田视频会议承诺协调一致共同对抗中国

美国总统拜登与日本首相岸田文雄周五在视频会议上承诺，美日共同对抗中国在亚太地区的野心，两国并将密切协调应对俄罗斯对乌克兰的威胁。两人并强调台海和平稳定与和平解决两岸问题的重要性，反对中国改变东海与南海现状的企图，并对中国在新疆与香港作为感到担忧。据透露，北登接受了岸田文雄的访日邀请，将出席预计在春末举行的美国、印度、日本与澳洲的四方安全对话。

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法新社报道，拜登入主白宫一年以来，一直致力于重新凸显美日关系重要性作为优先要务，并承诺重振被其前任特朗普削弱了的美国联盟。

拜登在视频会议结束后发推文表示，“很荣幸会见岸田首相以深化美日之间的联盟，这场会谈目的在进一步强化美日同盟关系，这是印太地区和全球和平与安全的基石"。

白宫周五在一份声明中表示，这次会谈"强化了美国和日本之间关系的力量，并拓宽了我们对自由与开放的印太地区的共同愿景”。

法新社并援引一位美国官员表示，美日两国领导人还表达了坚决“反对中国改变东海和南海现状企图”的决心，拜登与岸田会谈中并提到了对中国在香港和新疆所作所为的担忧。

拜登也申明，美日安保条约第5条适用于钓鱼台列屿，与美国坚定不移地致力於利用全方位能力保卫日本。美日安保条约第5条谈共同防卫，条文指出，在日本施政领域下，若任何一方遭受武力攻击，依据本国宪法规定与手续，采取行动对付共同危险。

白宫的声明称，拜登与岸田文雄并承诺将“密切合作，阻止俄罗斯对乌克兰的入侵”。

美日两国领导人还谴责朝鲜最近发射的弹道导弹，朝鲜周四暗示可能会恢复核试验和洲际弹道导弹试验，此举引起了两国的深切关注。

在经济议题上，两人同意设立经济版2+2会谈，讨论新技术、供应链等议题。岸田文雄也表达对美国提出的印太经济架构的强力支持。

此外，美国资深官员在会后的电话背景说明中透露，岸田文雄在会谈中邀请拜登访日，出席预计在春末举行的美国、印度、日本与澳洲的四方安全对话（Quad）。拜登已经接受这项邀请。