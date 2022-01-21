特斯拉在新疆业务扩张 美议员怀疑“被人误导”

美国车企特斯拉在新年前夕宣布在新疆开设一家展厅，成为最新一家卷入与该地区相关紧张局势的外国企业。美国国会两个监管和贸易委员会的主席周四抨击特斯拉在中国新疆的扩张，并询问特斯拉在中国的产品采购情况。

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据路透社报道称，美议员称特斯拉在新疆的扩张“被人误导”。 美国国会领导众议院两个筹款委员会的民主党人Bill Pascrell和Earl Blumenauer在致特斯拉首席执行官马斯克的联名信中写道：“你们在新疆维吾尔自治区被误导的扩张树立了一个糟糕的榜样，进一步增强了(中国政府)的权力。”

两位议员在信中询问马斯克，特斯拉是否采购任何在新疆生产或制造的商品，如果有，请说明都有哪些。他们还询问特斯拉是否与和新疆有关联的企业有任何财务关系，以及特斯拉是否计划向中国其他地区扩张。

据路透社说，美国总统拜登和美国议员最近加大了对企业的压力，要求它们与新疆保持距离。拜登于12月23日签署了一项立法，禁止进口在新疆制造的商品。这两位议员表示，向马斯克提问的部分原因是为了“更好地了解特斯拉遵守新法律和其他美国贸易法规的情况”。