美媒：研究显示使用中国审计机构给美国公司带来风险

大约200家中国公司正面临被美国证券交易所摘牌的危险，因为它们聘用的是中国审计机构，而这些机构的审计底稿无法接受美国监管机构审查。议员们表示，此举是为了保护美国投资者。华尔街日报今天报道说，研究显示使用中国审计机构给美国公司带来风险。在美国公司海外审计机构所在国排名前15中，中国是唯一一个既阻止美国审查又法治薄弱的国家。

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据该报今天报道说，科罗拉多大学丹佛分校(University of Colorado Denver)的会计学教授Jenna Burke与本特利大学(Bentley University)的Rani Hoitash和美国东北大学(Northeastern University)的Udi Hoitash共同撰写的研究报告显示，有130多家美国公司使用中国审计机构进行相当一部分审计工作，而随着中国审计机构做的审计工作占比上升，这些公司爆出会计问题的风险也在增加。他们的研究显示，由上述中国机构审计的公司面临的爆出会计问题的风险更高。

根据2020年出台的《外国公司问责法案》(Holding Foreign Companies Responsible Act)，如果外国上市公司主要审计机构的工作不能接受美国监管机构审查，相关公司将被摘牌。中国不会允许进行此类审查。摘牌进程可于2024年初开始。该法律不会影响由中国机构审计的美国公司。

当前正值美国和中国之间的政治紧张局势不断升级，这一摘牌风险涉及全球股票价值总计约2万亿美元的公司。包括瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)案在内，在美上市中国公司的会计丑闻凸显了这一监管漏洞给投资者带来的风险。

这些会计学教授的分析发现，若以审计工作所花费的时间来衡量的话，超过三分之一的在美上市公司是使用美国以外的会计师事务所处理至少5%的公司审计工作。

根据对2018财年提交给监管机构的文件进行分析，总部设在中国的会计师事务所是第二大被最广泛使用的海外审计机构，仅次于英国。该分析研究了那些阻止美国监管机构审查本国公司进行的审计活动的国家。研究还把这一现象与法治薄弱的国家放到一起来看，结果表明执法情况是不均衡的。在美国公司海外审计机构所在国排名前15中，中国是唯一一个既阻止美国审查又法治薄弱的国家。

该研究发现，一家公司如果使用设在中国等法治薄弱国家的审计公司，就会面临更大的爆出会计问题的风险。例如，与不使用来自法治薄弱国家的审计机构相比，若使用法治薄弱国家的审计机构完成15%的审计工作，那么业绩重新申报的风险增加32%，推迟报告的风险增加39%。

华尔街日报称，这三名会计学教授的分析发现，随着中国审计机构做的审计工作占比上升，企业业绩重报、延迟报告的风险也在增加。而且监管公告显示，一些美国大公司把四分之一、甚至更多审计工作交给中国审计机构来做。