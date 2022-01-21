联合国秘书长谴责沙特领导的联军空袭也门萨达省一所监狱 造成大量伤亡

联合国秘书长古特雷斯周五在一份声明中谴责“沙特领导的联军空袭也门萨达省的一所监狱”，空袭至少造成70人死亡，超过100人受伤。

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法新社报道，也门胡塞武装控制下的萨达省的一所监狱周五遭到以沙特为首的多国联军空袭，空袭至少造成70人死亡，一百多人受伤。也门什叶派叛军青年运动（Huthi）公布影片显示，联军这次对萨达（Saada）北部中心地区的监狱攻击后，瓦砾堆中布满尸体和残缺尸块。

据拯救儿童基金会（Save the Children）指出，以沙特为首的联军还空袭也门南部港口城市荷台达（Hodeida）一处通讯设施，造成当时在附近玩的3名儿童丧生。也门全国网际网络也因此中断。

联合国秘书长古特雷斯谴责这起空袭行为，他并呼吁对这些袭击事件进行“快速、有效和透明的调查”，以追究肇事者的责任。

此前，联合国人权办公室表示，沙特为首的联军加强对人口稠密地区空袭"令人相当震惊"。

也门"青年运动"17日以无人机和导弹攻击阿联酋首都阿布达比，造成3人死亡后，联军发动空袭报复。据称截至当地时间21日晚间，至少造成77人死亡、146人受伤，其中部分伤者伤势严重，死伤者中的绝大部分为在押人员。