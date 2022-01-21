英外交大臣警告中俄：民主国家将团结对抗独裁专制

英国外交大臣特拉斯周五警告中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京："英国的盟友将会团结一致为民主而战，对抗专制独裁"，她并称当前独裁专制国家是自冷战以来"最为嚣张"的。

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路透社报导，目前在澳洲访问的特拉斯表示，英国与"自由世界"盟友必须联手应对全球性威胁，深化与印太地区民主国家的关系，并"遏止全球侵略者"，她说，"这些侵略者借由经济影响力随心所欲"。

特拉斯与英国国防大臣华莱士周五出席悉尼召开的"澳洲－英国部长级咨商会议"（AUKMIN），会晤澳洲的外交和国防部长，会中双方讨论澳洲取得核动力潜舰交易。

澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）表示，虽然英国海军增强在太平洋海域部署，但英国并没有打算在澳洲设置军事基地，两国并签署挹注亚太地区基础建设资金的协议，制衡北京影响力。

英国与澳洲两国部长发表联合声明，就俄罗斯在乌克兰边界增兵表达关切，并称"两国坚决支持乌克兰的主权和领土完整"。

特拉斯在澳洲外交政策智库"罗伊国际政策研究院"（Lowy Institute）发表演说时警告普京，"不要冒进，以免犯下重大战略错误"。她呼吁普京立即撤军。特拉斯坚称："克里姆林宫并未从过往历史吸取教训，我们从苏联-阿富汗战争以及车臣共和国冲突得知，侵略只会带来可怕泥淖与生灵涂炭。"

特拉斯在演说中指出，全球侵略者"以冷战以来前所未见方式变得更加嚣张"。她说："他们意图把独裁专制输出至世界各地，那就是为何像是白俄罗斯、朝鲜与缅甸等政权，会在莫斯科及北京找到它们的最亲密盟友。"

她称，英国必须与澳洲、以色列、印度、日本与印尼等盟友合作，"遏止全球侵略者"，尤其是在太平洋地区。

特拉斯表示，"自由世界务必坚定立场"，她并表示，中国对澳洲的"经济胁迫"，也就是北京意图借由经济影响力控制其他国家，这也是对英国"敲响警钟"。

中国当局对澳洲实施贸易制裁前，澳大利亚当局曾呼吁针对新冠疫情起源展开国际调查，但北京一直否认经济胁迫指控。