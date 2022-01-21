英媒指蚂蚁或卷入习嫡系贪腐丑闻

中国央视近期一连播出5集反贪大片，习近平嫡系“之江新军”成员前杭州市委书记周江勇，出镜忏悔助胞弟周健勇，先后取得宁波、温州等地铁移动支付项目，并得到“一些企业”高价入股，据自由时报今天报道指英媒点名，马云的蚂蚁集团涉入这场杭州贪腐丑闻。

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该报道提问马云可能翻身无望？中国中纪委反腐专题片《零容忍》披露前浙江省委常委、杭州市委书记周江勇利用职权，协助胞弟周健勇的科技公司，先后取得宁波、温州等地铁移动支付项目，还获得“一些企业”高价入股，周江勇则为这些企业在获取低价土地、优惠政策等方面提供帮助，“利益输送背后的实质是权力与资本的交易”。

至于哪些企业涉入杭州官场的金钱游戏，据英国《金融时报》称，有1家民企向蚂蚁集团总部所在地前杭州市委书记周江勇及周健勇兄弟支付了“不合理的高额款项”，帮助“这家不明身份的企业”获取廉价土地并享受优惠政策。该报指出，反贪大片中虽没有直接点名马云的公司涉入杭州贪腐案，但公开记录显示，2019 年 3 月，蚂蚁集团旗下的上海云鑫以 170 万人民币，收购了Youcheng United（宁波）14.3% 的股份和一个董事会席位。而Youcheng United（宁波）就是周健勇所创立。

同年，上海云信又斥资 140 万人民币购买了杭州地铁支付提供商 13.5% 的股份，该公司也是周健勇所有。另外，土地拍卖记录还显示，在蚂蚁完成第二次投资后不到一年，便以每平方米 5194 人民币的价格，取得杭州一块地皮，成为唯一合格的竞标者。根据房地产网站的数据，该社区的平均房价超过每平方米 4.5万，两者价差甚大。

该报道称，一位接近蚂蚁集团的人士表示，蚂蚁金服的崛起与讨好地方官员有很大关系，“现在可能必须为此付出代价”。