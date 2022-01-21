郑州洪灾 习近平亲信刻意瞒报的启示

2021 年 7 月 27 日，郑州市居民在一个地铁站入口外自发献花，祭奠洪水倒灌时被淹死在地铁里的乘客。

中国国务院周五公布郑州720洪灾处理结果，撤销对水灾造成重大死亡负有重大责任的郑州市委书记、河南省委常委、被视为习近平之江派重要成员的徐立毅书记职务、并立案审查。这份报告还显示，李克强似乎曾为郑州官员漠视，而最终隐瞒真相的徐立毅倒台似也与李克强“追责”有重大关系。

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从中国国务院公布的报告看，这一事件涉及的层面远非河南郑州的地方官员，报告指，郑州当局瞒报死亡人数，直到“中央领导同志”多次要求才上报”。这位中央领导同志，就是中国国务院总理李克强。

郑州720大水，虽然是一场罕见的暴雨造成，但是当局事先无预警，出事时地铁照旧全线开通，事发后无任何应急措施，致使一场特大暴雨，把中原一座四通八达的超大型城市，一夜之间化作荒原一般，更不知多少生灵涂炭。

当时流出的大量视频、照片、空拍显示，洪水袭来之时，许多市民在毫无预警的情况下乘地铁或乘坐私家车上班，来不及逃跑，或卡死在隧洞，或淹死在地铁中，死亡惨重，民怨深重，官方却对民间的愤怒采取了瞒报、对敢于揭露实情的记者采取围堵的恶劣做法。

但是民愤太大，流出来的信息量太大，迫使中共高层介入，中国国务院总理李克强亲赴郑州，要求彻查，从1月21日中国国务院公布的调查报告看，披露了几点重要信息：

其一，郑州官方能瞒就瞒。郑州大水事件引发海内外强烈关注，地铁线下班人员被堵死在地铁的照片，京广路被隧道数百辆小汽车被堵死在隧道的照片，不翼而飞，但是当局一再封锁信息，尽量缩小死亡数字，中国国务院报告最后确认郑州市死亡失踪380人，郑州市瞒报139人。

调查结果公布后，被官方数据捉弄怕了的民众反应不一，有人提起隧道数百车辆漂浮，人不知生死的场景，有人希望不要遗漏掉任何一位死者，让死者真正安息。还有人对报告指京广路北隧道里只淹了18辆车，没人死在车里，也提出质疑。

人口学者易富贤发推指出，郑州洪灾死亡人数被严重隐报，但当初胡锡进辩护说郑州不会隐报。现在官方也承认当初死亡人数隐报了37%，如果当初没有网民的质疑，而是一味为政府辩护，当局能调查吗？

的确，时为环球时报总编的胡锡进2021年7月21日发文称，“我相信河南灾害的情况不会被瞒报，在我们的体系中已经无法产生这种情况下的瞒报动机，那样做的风险完全不可承受。”不过，胡锡进周二改口：“其中有139人在不同阶段被瞒报，三分之一还多，感慨啊，瞒报在一些地方真的是个顽疾。”

其二，从官方报告披露的信息看，郑州当局“胆大妄为”。“国务院领导亲赴指导防汛后，郑州党政一把手4天没行动”。这是否与郑州市委一把手徐立毅出自习近平的“之江新军”有关？

李克强于去年8月18-19日专程奔赴包括郑州在内的河南灾区考察，要求彻查暴雨灾害。李克强当时表示，“对存在失职渎职的行为依法依规问责追责”，但是，外界观察到：“中国官媒对李克强视察河南的新闻报道很少，新华社和人民日报当天主要报道了习近平、栗战书和汪洋的活动行程，没有提到李克强河南勘灾的消息。这再次引发外界有关习近平与李克强不和的猜疑。”

官方这次的报告直指郑州对已经掌握的信息隐瞒不报，8月18日-19日，“中央领导同志”考察河南期间，郑州市仍不如实报告，被视为习近平之江新军的郑州市委书记徐立毅，是否是在等习近平的指示？只要总书记不说话，“其他人说的话都不算话？”

不过，从国务院公布的结果看，李克强去年8月有关“对存在失职渎职的行为依法依规问责追责”指向明确，并且产生了效果。