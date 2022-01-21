IMF料香港今年和中期GDP放缓至3% 疫情「清零」未削金融中心地位

国际货币基金组织(IMF) 预期，香港今年的经济增长(GDP)会放缓至3%，较去年低3.4个百分点；组织预计，疫情会对GDP增长潜力带来长久影响，加上人口老化等结构性因素，GDP中期增长将会放缓至3%以下。

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国际货币基金组织代表团上月上半个月完成对香港就经济发展工作进行的定期访问，昨(20日)午发表初步评估总结。基金组织指出，香港能迅速推出政策措施应对包括疫情在内的冲击，带动经济复苏，预期今年会有3%的经济增长，但各个经济环节的复苏步伐并不一致，私人消费会有滞后，部分原因与疫情下实行零感染的「清零」政策有关，例如旅游业和接触密集型行业将持续受压。该会建议港府财政支持应更具针对性，如向低收入家庭增发消费券和建立失业援助制度。

不过，基金组织相信，「清零」政策不会影响香港的国际金融中心地位，因为香港经济在疫下保持稳健，未见关键的基本因素受严重冲击，而香港加入区域全面经济伙伴协议(RCEP)，料可提升香港作为贸易中心的地位，在未来提供不少发展机会。

通胀率方面，港府统计处同日公布，反映通胀的消费物价指数由11月的1.8%升至12月的2.4%，略低于预期的2.5%。全年计算，香港去年的通胀率为1.6%。而基金组织的报告则预期，随着劳工市场状况改善，通胀率会逐步回升至约2%，即较去年略高。

IMF：中港行数码货币须研究潜在风险

报告又指出，香港与中国金融市场将进一步融合，而香港的金融管理局继续与中国人民银行等伙伴合作，研究跨境支付央行数码货币于批发层面上的可能性，但报告提醒，数字人民币虽可减低成本、提高交易效率，但港府应在大规模跨境应用央行数码货币前，详尽研究其「潜在风险」，包括有关不同司法管辖区的合规问题。 基金组织又提到，中国发展商的债务问题，对香港金融系统影响有限，因为本地银行对高风险的内房的风险敞口十分小，而且港银的内地相关贷款不良贷款比率，甚至比总体不良率更低，认为本港银行资产质素十分良好。 基金组织总结，为应对长期财政需要、建立缓冲及令制度更公平，港府中期必须全面改革税制，建议可开征增值税，增加应课税品税额；亦有空间开设资本增值税及股息税；以及透过提高最高收入组别的个人入息税税率，从而增加个人入息税的累进程度。

财政司司长陈茂波欢迎IMF代表团认同港府采取的政策使香港经济强劲复苏，港府会继续密切留意最新经济状况，以维护金融稳定和促进平衡、包容及可持续的经济增长。

不过，冠域商业及经济研究中心主任关焯照认为，一旦开征新税项，难免影响香港作为金融中心的竞争力。以资本增值税为例，美股市场虽有此税项，但却没有香港已有的交易印花税，香港开征增值税，可能有后遗症；另外，增收股息税则会减低国际投资者购买本地收息股的吸引力，凡此均须考虑。