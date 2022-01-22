乌克兰指责德国拒绝提供武器是助长普京的行为

针对德国拒绝向乌克兰提供武器，乌克兰外交部长库列巴周六谴责德国"助长俄罗斯总统普京"，他并呼吁柏林当局停止"破坏西方团结"。德国国防部发言人周六晚间宣布，在对乌克兰危机发表有争议的言论后，德国海军总司令舍恩巴赫已辞职。

广告 继续浏览后续

法新社报道，俄罗斯已向乌克兰边境部署了数万名军队，美国、英国和波罗的海国家为防止俄罗斯入侵乌克兰，已宣布向乌克兰运送武器，特别是防空和反坦克导弹。

而德国周六表示，德国将在2月向乌克兰提供一所“野战医院”，但拒绝向这个前苏联共和国运送武器。

乌克兰外长库列巴周六在推特上回应称，“今天，西方团结一致共同对抗俄罗斯比以往任何时候都更加重要”。他说，“德国必须停止以这种破坏团结，并助长普京对乌克兰发动新的攻击的做法。”他表示，德国有关"不可能提供防卫武器给乌克兰"的说词，不符合"当前安全情势"。

乌克兰外交部周六也发表声明，对德国政府"未能提供防卫武器给乌克兰表达深切失望。

德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）周六在周日版的德国世界报上接受采访时说，德国已经向乌克兰提供了呼吸机，严重受伤的乌克兰士兵正在德国医院接受治疗。但她强调，“提供武器目前无助于化解危机"。

法新社消息，德国国防部发言人周六晚间宣布，在对乌克兰危机发表有争议的言论后，德国海军总司令舍恩巴赫已辞职。