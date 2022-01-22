无国界记者组织呼吁北京释放郭飞雄

总部设在巴黎的无国界记者组织周五发表呼吁，呼吁北京政府释放再度遭到逮捕的中国著名民主活动人士郭飞雄，无国界记者组织东亚办事处主任塞德里克-阿尔维尼（Cedric Alviani）说："在过去已经拘留了郭飞雄11年之后，中国政权再次逮捕他，表明它决心不惜一切代价压制中国最热心的新闻自由捍卫者之一。"他呼吁国际社会向北京施加压力，"争取释放郭飞雄，以及所有其他在中国被拘留的记者和新闻自由捍卫者。"

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2021年1月28日，郭飞雄试图离开中国前往美国，探望患癌症晚期的妻子张青，但被拒绝登机。张青在本月初去世，没有再见到她的丈夫。

无国界记者组织最近出版了《中国新闻业的大跃进》，揭示了中国政权近年来在全世界范围内对新闻业和知情权进行的空前镇压运动。中国是世界上最大的记者监狱，至少有128名被拘留者，在无国界记者组织的2021年世界新闻自由指数中，中国在180个国家和地区中停滞不前，排名第177。

国际民主复兴联盟呼吁西方一致杯葛北京奥运

包括瓦茨拉夫 哈維爾基金會首席執行官 扎都夫斯基（Michael Žantovský ），流亡德国的中国作家和詩人廖亦武，总部设在美国的公民力量创始人扬建利，俄罗斯异见人士，国际象棋冠军喀斯巴罗夫（Garry Kasparov），世界维吾尔大会主席以萨都尔坤在内的三十位多位来自全球十多个国家的民主活动人士

呼吁所有民主国家跟随美国、英国、加拿大和其他已经宣布对北京奥运进行外交抵制的国家的步伐。他们还呼吁国际奥委会、国际足球协会联合会（FIFA）、国际网球联合会（ITF）、国际残疾人奥林匹克委员会（IPC）和其他顶级国际体育机构，不要再给那些侵犯基本人权的专制国家主办重要国际体育赛事的机会，从而使其镇压性政权合法化。

公开信指出，从2月4日起，冬奥会将在中国北京举行，而这个国家正在发生公然侵犯人权的行为。维吾尔人、香港人、西藏人和无数其他中国公民每天都在遭受虐待，他们的自由和尊严正受到中共政府的攻击。在新疆，至少有200万维吾尔人和其他少数民族被非自愿地关押在所谓的 "再教育营 "中，有证据表明维吾尔人被用作强迫劳动，妇女被强迫绝育。2021年11月，网球运动员彭帅从公众视野中消失，引起了进一步的关注，一些中国律师、记者和活动家也被拘留，公民通过先进技术受到过度监视。此外，中国也在加强对台湾的军事威胁和恐吓。