英国与俄罗斯国防部长将就乌克兰危机举行磋商

英国周六宣称，俄罗斯国防部长绍伊古已接受邀请，与英国国防大臣华莱士就乌克兰危机举行磋商。而美国对乌克兰2亿美元安全援助方案中的首批物资装备，已运送到基辅。

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法新社报道，据英国国防部一名高级官员表示，由于上次英俄双边会晤在2013年于伦敦举行，俄罗斯国防部长绍伊古提出在莫斯科与英国国防大臣会面。

他强调，华莱士很高兴“俄罗斯接受了会面的邀请"并表示，他将寻求所有可以实现稳定并解决乌克兰危机的途径。据称，英方仍在与俄罗斯政府沟通本次会见的具体细节。

这是继美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫在日内瓦会晤之后，西方国家再次与俄罗斯举行高级别官员会谈。

另据悉，英国外交大臣特拉斯预计下月出访莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈。据俄罗斯传媒引述外交消息人士报道，特拉斯提出前往莫斯科与拉夫罗夫会面，莫斯科当局同意她下月到访。俄罗斯外交部暂时没有回应，英国外交部也拒绝评论。

据路透社消息，美国驻乌克兰大使馆周六表示，美国对乌克兰2亿美元安全援助方案中的首批物资装备，现已运送到基辅。

路透社援引美国使馆在脸书网页上说，"美国将继续提供这类援助，以支持乌克兰武装部队目前对抗俄罗斯可能入侵以捍卫自身主权与领土完整的努力"。

在周六的运送行动完成之前，美国国务卿布林肯本周曾到访基辅。俄罗斯在乌克兰边界附近集结大量军队，已使乌克兰及其西方盟国感到担忧。俄罗斯则否认计划再次发起军事进攻行动。

另据美国媒体传出美国有意把原本属于阿富汗军队的米-17直升机（Mil Mi-17）转送给乌克兰后，白宫发言人普萨基周五证实确有其事。

美国有线新闻网络（CNN）21日引述美国务院和白宫官员称，这些由俄罗斯制造的5部米-17直升机，会和其他防御武器一起转让给乌克兰，包括来自爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的防空系统。美国已批准波罗的海三国向乌克兰运送美国制造的武器。

报道指，这5部米-17直升机在塔利班2021年8月接管阿富汗之已离开并前往乌克兰维修。虽然美国务院已批准转让，但直升机正式移交给乌克兰军方之前，还需要完成某些程序。

普萨基21日会见传媒时称，白宫已就打算交付米-17直升机给乌克兰通知美国国会，会根据美国过剩国防产品计划（Excess Defense Articles，EDA）进行。